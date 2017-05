NASA envia sonda Parker ao Sol em missão histórica

Graça Andrade Ramos - RTP 31 Mai, 2017, 20:31 / atualizado em 31 Mai, 2017, 20:45 | Ciências

A missão é liderada pela cientista Nicola Fox com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade John Hopkins, de Maryland, Estados Unidos. A grande protagonista é uma sonda revolucionária, a Parker Solar Probe.



O objetivo é levar a Parker até cerca de sete mil quilómetros da superfície do Sol e realizar diversos mergulhos na atmosfera solar, para perceber como funciona a nossa estrela e o que o pode ser feito para medir com maior precisão eventos solares que afetam a Terra.



A missão foi inicialmente conhecida como Solar Probe Plus e foi aprovada em 2014. Esta quarta-feira a sonda foi rebatizada em honra de Eugene Parker, o físico da Universidade de Chicago que em 1958 previu corretamente a existência do vento solar, nome dado a uma corrente contínua de partículas provenientes do Sol e que permeiam todo o Sistema Solar.







O projeto custa à NASA cerca de 1,5 mil milhões de dólares e deverá permitir expandir o conhecimento sobre física estelar. A sonda foi especialmente concebida para suportar altas temperaturas e níveis de radiação nunca antes experimentados por outras sondas, já que terá de sobreviver a temperaturas da ordem dos 2,500 Fahrenheit (1,371 Celsius), a impactos de partículas supersónicas e à poderosa radiação solar, à medida que circundar a estrela.



Deverá ainda permitir aos engenheiros construir instrumentos e desenvolver técnicas mais avançadas para prever tempestades solares e outros eventos que podem destruir satélites e afetar as redes de distribuição elétrica e as viagens aéreas na Terra.



Os dados enviados à Terra - a cerca de 1,4 mil milhões de quilómetros - irão ajudar os cientistas a perceber porque é que a atmosfera solar - a coroa - é mais quente do que a superfície.



A sonda Parker tem o tamanho de um pequeno carro e está equipada com cinco instrumentos para medir e recolher amostras.



"Queremos medir o ambiente ali e perceber como realmente funcionam os processos que aquecem a coroa e que aceleram o vento solar", disse o principal cientista da NASA, Thomas Zurbuchen.



Concebida e construída pelo laboratório da Universidade John Hopkins, a Parker deverá ser lançada em julho do próximo ano. Irá ainda voar em torno do planeta Vénus sete vezes para conseguir colocar-se em órbita em torno do Sol em dezembro de 2014.



A sonda deverá orbitar o sol 24 vezes, cada vez mais próxima. A missão deverá terminar em 2025.