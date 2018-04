NASA oferece a Lua em UHD-4K

16 Abr, 2018, 09:58 / atualizado em 16 Abr, 2018, 10:05 | Ciências

Este é o desafio que a NASA disponibiliza aos internautas através das imagens em Ultra Alta Definição - 4K, captadas pela sonda norte-americana Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).



A viagem dura aproximadamente cinco minutos e transporta-nos para a órbita lunar, dando a conhecer alguns dos pontos mais míticos do cinzento astro.



As imagens recolhidas pela câmara instalada na LRO, em órbita desde 2009, e agora divulgadas têm maior resolução (3840x2160p); logo, uma qualidade quatro vezes superior ao Full HD, permitindo visualizar detalhes importantes.



Sobrevoar a Lua sem sair de casa

O passeio virtual 4k oferecido pela NASA visita vários locais interessantes e familiares entre os observadores profissionais e amadores na Terra para ilustrar uma variedade de características do terreno lunar.



Entre eles as grandes e antigas crateras (Orientale, South Pole-Aitken), bem como as crateras menores e mais jovens (Tycho, Aristarchus).



Nesta viagem de cortar a respiração ficamos também a conhecer algumas áreas constantemente expostas à sombra junto às zonas polares, onde fotografar é difícil. Com os instrumentos da LRO, torna-se mais fácil medi-las com altimetria.



A viagem em “Ultra Alta Definição” – 4K mostra-nos também o que resta da ultima missão humana à Lua: Apollo 17, em 1972, no vale lunar de Taurus-Littrow.



Neste local as imagens do LRO revelam-nos o percurso e os rastos no solo lunar, bem como os artefactos espaciais, como o Rover Lunar, que ainda hoje permanecem inalterados e como que congelados no tempo.

Lunar Reconnaissance Orbiter

Em outubro de 2011 a agência espacial norte americana (NASA) promoveu uma viagem virtual, de cinco minutos, que nos levou a conhecer melhor a Lua. Seis anos depois esta viagem é recriada, mas desta vez com uma resolução de imagem em 4K.



O passeio orbital é possível porque em redor da Lua está a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), que tem entre os seus inúmeros instrumentos câmaras de vídeo de alta resolução.



Aproveitando a viagem realizada anteriormente e expandido o conjunto de dados coligidos pela LRO durante os últimos anos, a NASA dá agora ao internauta a oportunidade de conhecer melhor o satélite natural do planeta Terra.



Instrumentos a bordo da LRO



A Lunar Reconnaissance Orbiter possui vários instrumentos que ajudam a NASA a caracterizar a superfície da Lua.



O poderoso equipamento torna o astro mais nítido e revela novos conhecimentos sobre o corpo celeste mais próximo da Terra.







A LRO é composta por seis instrumentos e uma demonstração de tecnologia.