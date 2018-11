Sonda `InSight` chega hoje a Marte para ouvir e conhecer o seu interior

Nuno Patrício - RTP26 Nov, 2018, 18:49 | Ciências

Após sete meses de viagem entre a Terra e Marte, a uma velocidade de cerca de 10 mil km/h, a NASA tem agora uma nova prioridade: colocar o novo laboratório robótico no solo marciano em segurança.





Uma operação que os engenheiros e cientistas da Agência Espacial Norte Americana programaram no computador da sonda, e agora apenas depende das contas realizadas - sete minutos de descida vertiginosa sobre o planeta, a que apelidam de ”sete minutos de terror”.







Sete anos, sete meses e sete minutos de terror

Sete minutos é precisamente o tempo que demora a capsula que transporta a sonda InSight a sair de órbita do planeta vermelho e instalar-se comodamente no solo marciano. "Com Marte, nada é dado como garantido. A ouvir a verdade é difícil", resume Thomas Zurbuchen, diretor científico da NASA.





A cápsula térmica vai proteger a sonda da alta temperatura provocada pela frição na atmosfera marciana. NASA/DR







Uma missão para escutar o interior de Marte

Levará ainda dois a três meses para o braço robótico da InSight colocar os instrumentos da missão na superfície. Durante este tempo, os engenheiros vão monitorar o ambiente e fotografar o terreno em frente à sonda. Esta missão consiste num vai e vem de informação, entre o que se tem no terreno e o que se pretende fazer.

A sonda InSight deve então colocar os sensores no chão vermelho, escutar e estudar o interior de Marte. Uma investigação que pretende desvendar um pouco mais os mistérios da formação deste planeta. Esse conhecimento permitirá, em comparação, compreender melhor a formação da nossa própria Terra, pois este será até agora o único planeta rochoso de que podemos estudar o interior.





Uma vez que a posição final de cada instrumento é decidida, levará várias semanas para levantar cada um com cuidado e calibrar as suas medições. Então a ciência realmente estará em andamento.





Conheça em promenor a sonda da NASA InSight (clique na foto) - NASA/DR



