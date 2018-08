Tubarões gostam de jazz, diz estudo

RTP01 Ago, 2018, 19:00 / atualizado em 01 Ago, 2018, 19:03 | Ciências

É de conhecimento geral que o som é uma ferramenta importante para os animais marinhos. O oceano é rico em sons e as espécies aprendem a distingui-los, de forma a utilizá-los como sinais comunicativos, de orientação, perigo ou apenas ruído. Mas o que não se sabia era que os tubarões conseguiam diferenciar estilos de música e associar sons a comida.







“Embora os elasmobrânquios não sejam conhecidos por produzir sons, eles têm um ouvido interno um sistema de linha lateral”.

Catarina Vila-Pouca veio esclarecer este campo através de um estudo que resultou em dados interessantes.

A bióloga tem 28 anos, é portuguesa, mas é na Austrália que se encontra a trabalhar no laboratório de peixes na Universidade Macquarie, em Sydney. Juntamente com o professor Culum Brown, descobriu que os tubarões podem ser treinados para identificar música jazz quando recompensados com comida.



Música clássica não tem o mesmo efeito

“Os tubarões Port Jackson usam sinais sonoros, além de outros sentidos, para navegar no oceano, principalmente durante a noite”.

“Era óbvio que os tubarões sabiam que tinham de fazer alguma coisa quando a música clássica tocava, mas não conseguiam descobrir que tinham de ir para um local diferente”, afirma o investigador Culum Brown.





Catarina Vila-Pouca admite que elevou a fasquia na segunda experiência. “É uma tarefa mais difícil do que parece porque tinham de aprender quais as localizações diferentes que estavam associadas a um determinado tipo de música. Talvez com mais treino lá chegassem”, afirma a bióloga.





A bióloga portuguesa afirma que, com o presente estudo, espera mostrar as capacidades de aprendizagem dos tubarões: “Os tubarões são geralmente subestimados quando se trata de habilidades de aprendizagem – a maioria das pessoas vê os tubarões como animais irracionais e instintivos”.



“No entanto, eles têm cérebros realmente grandes e são obviamente muito mais inteligentes do que pensamos”, defende.





“Neste estudo levantamos a hipótese de que os tubarões poderiam aprender a associar uma pista sonora a uma recompensa repetidamente apresentada num local específico”, escrevem no artigo.Para a investigação foram estudados tubarões juvenis da espécie Port Jackson. Cada vez que tocava a, de Oscar Peterson, os tubarões tinham de dirigir-se a um local específico da piscina onde encontravam uma recompensa.Segundo o estudo, cinco em cada oito tubarões tiveram uma nota positiva no teste, conseguindo distinguir a música jazz e associá-la a uma recompensa alimentar.“Tal como prevíamos, os tubarões tornaram-se mais rápidos a aproximarem-se da zona correta e a recuperarem a recompensa e mostraram um comportamento antecipado induzido pelos estímulos”, diz o estudo.A tarefa complicou-se quando os tubarões, numa segunda experiência, foram expostos a dois estímulos: tinham de distinguir entre jazz e música clássica, nadando para diferentes cantos da piscina.Os tubarões Port Jackson não alcançaram uma nota tão positiva neste teste, ficando confusos e sem saberem para onde se dirigir. Nenhum dos cinco tubarões que passaram com sucesso na experiência anterior conseguiram distinguir jazz de música clássica.Para o estudo foram testados oito tubarões Port Jackson – quatro machos e quatro fêmeas. Os animais marinhos foram mantidos durante dez meses em três tanques de água do mar à temperatura ambiente no Instituto de Ciência Marinha de Sydney.