11 mil empresas aderiram à isenção de pagamento da TSU. Total ascende aos 200 milhões de euros

Ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o Presidente da Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País, Paulo Fernandes, revela ainda que 1500 empresas pediram o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para pagar salários. Há dez mil trabalhadores das zonas afetadas pelas tempestades que já estão a beneficiar da medida.





A estimativa de um montante de prejuízos totais a rondar os 5 a 6 mil milhões de euros mantem-se, afirma Paulo Fernandes, para quem há municípios, os maiores, que deverão apresentar cerca de 1000 mil sítios a necessitar de reparações.



Será necessário "repensar" o PT2030 uma vez que os planos de investimento previstos pelas autarquias sofreram alterações, é o que defende o Presidente da Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País.



Nesta entrevista, Paulo Fernandes adianta que o Ministério da Presidência está a equacionar a possibilidade de agilizar os processos de legalização de trabalhadores imigrantes que já se encontrem em Portugal, com capacitação para trabalhar na construção civil.



Zonas como a região Centro, cujo histórico revela particular propensão para catástrofes naturais, deve ser obrigatória a existência de um seguro com esta cobertura, é o que sugere a Estrutura de Missão que também já propôs à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões fazer da região Centro uma região piloto para testar modelos de seguros territoriais e paramétricos.



Ao Conversa Capital, Paulo Fernandes assegura que as seguradoras tem correspondido "positivamente" às necessidades das populações. Há já 1/3 dos processos das seguradoras liquidados e 80 por cento em "estado administrativo muito avançado", garante.



Acesso ao financiamento pelas empresas antes mesmo da apresentação do relatório de dano está a ser facilitado. Adiantamentos estão a avançar, acrescenta o responsável pela Estrutura de Missão, nesta entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.