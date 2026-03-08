Economia
Conversa Capital
11 mil empresas aderiram à isenção de pagamento da TSU. Total ascende aos 200 milhões de euros
Há 11 mil empresas que pediram isenção da Taxa Social Única (TSU) num total que, se estima, ascenda aos 200 milhões de euros.
Imagem: RTP / Edição vídeo: Pedro Chitas
Ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o Presidente da Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País, Paulo Fernandes, revela ainda que 1500 empresas pediram o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para pagar salários. Há dez mil trabalhadores das zonas afetadas pelas tempestades que já estão a beneficiar da medida.
A estimativa de um montante de prejuízos totais a rondar os 5 a 6 mil milhões de euros mantem-se, afirma Paulo Fernandes, para quem há municípios, os maiores, que deverão apresentar cerca de 1000 mil sítios a necessitar de reparações.
Será necessário "repensar" o PT2030 uma vez que os planos de investimento previstos pelas autarquias sofreram alterações, é o que defende o Presidente da Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País.
Nesta entrevista, Paulo Fernandes adianta que o Ministério da Presidência está a equacionar a possibilidade de agilizar os processos de legalização de trabalhadores imigrantes que já se encontrem em Portugal, com capacitação para trabalhar na construção civil.
Zonas como a região Centro, cujo histórico revela particular propensão para catástrofes naturais, deve ser obrigatória a existência de um seguro com esta cobertura, é o que sugere a Estrutura de Missão que também já propôs à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões fazer da região Centro uma região piloto para testar modelos de seguros territoriais e paramétricos.
Ao Conversa Capital, Paulo Fernandes assegura que as seguradoras tem correspondido "positivamente" às necessidades das populações. Há já 1/3 dos processos das seguradoras liquidados e 80 por cento em "estado administrativo muito avançado", garante.
Acesso ao financiamento pelas empresas antes mesmo da apresentação do relatório de dano está a ser facilitado. Adiantamentos estão a avançar, acrescenta o responsável pela Estrutura de Missão, nesta entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.