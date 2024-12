António Saraiva: Cruz Vermelha perde dinheiro com Estado que paga serviços tarde e abaixo do custo

Em entrevista à Antena1 e ao, António Saraiva diz que. Dá como exemplo o lar militar, cujo protocolo não é revisto há 14 anos. Ainda assim, à semelhança do que fez com o INEM,. Este ano os pedidos de ajuda já subiram, em termos homólogos, 53 por cento.No caso da violência doméstica, a Cruz Vermelha Portuguesa tinha acompanhado, no ano passado, cerca de duas mil mulheres., sendo que o IRC "não é nenhuma bala de prata" porque há outras medidas que podiam ter sido tomadas e não foram., com acontecia com o BES, e também por isso não coloca de parte a possibilidade de a CGD poder vir a adquirir o Novo Banco.

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Hugo Neutel, do Jornal de Negócios.