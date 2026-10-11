Economia
Conversa Capital
Aumento das propinas é medida de justiça social para ministro das Finanças
O ministro das Finanças considera que o descongelamento das propinas e o aumento de 12 euros por ano, um euro por mês, é uma medida de justiça social para as instituições de Ensino Superior.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Nesta entrevista garante que a partir de 2027 o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai passar a pagar a tempo e horas aos fornecedores
O responsável pelas Finanças considera que a REN é um bom negócio e adianta que o Governo quer assegurar que refinaria da GALP continua a ser um ativo estratégico para o pais.
Assume na Antena 1 e no Jornal de Negócios que a compra do BCP não é tema que tenha sido abordado.
Miranda Sarmento espera uma revisão em alta do PIB nominal, o que terá implicações nos valores de redução da divida publica
No Conversa Capital, o Ministro das Finanças elogia a atitude responsável do PS, que espera possa manter-se na especialidade, até porque, diz, "seria inexplicável e irresponsável que por via de coligações negativas entre PS e Chega o país tivesse défice".
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Ribeiro Pinto, do Jornal de Negócios.