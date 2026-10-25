Economia
Conversa Capital
CIP acusa Governo de deixar apenas aos privados a responsabilidade pelo crescimento no investimento
O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) acusa o Governo de, com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), demitir-se da sua função como grande parceiro que deve ser e deixar apenas aos privados a responsabilidade pelo crescimento no investimento.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
No programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Armindo Monteiro avisa ainda que o investimento privado não vai crescer dez por cento como está previsto no orçamento do Estado para 2027.
Nesta entrevista defende que a questão da habitação não se resolve com uma lista ao Pai Natal.
O líder da CIP pede compromisso aos políticos e avisa que está fora de questão mais do que os 970 euros previstos para 2027 em termos de salário mínimo.
Armindo Monteiro diz acreditar não haver condições para a legislação laboral avançar.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Pinto Ribeiro, do Jornal de Negócios.