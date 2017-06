Conversa Capital com Fernando Rocha Andrade

IRS automático

A decisão vai mesmo avançar. Em 2018 a declaração automática do IRS vai estender-se aos casais com filhos. No entanto para que isso aconteça vai ser necessário que os casais façam o preenchimento dos números de contribuinte do agregado familiar no portal das finanças a partir da 2ª metade do ano, numa data ainda a designar pelo Fisco.



Escalões

Mexer nos escalões do IRS e reduzir a receita em 600 milhões de euros como o Bloco de Esquerda defende "vai ter consequências noutras áreas do orçamento nomeadamente na despesa". Rocha Andrade lembra que o que está previsto no programa do Governo com esta mudança são 200 milhões de euros. Portanto qualquer alteração para além desta terá implicações. O crescimento económico acomoda os 200 milhões de euros mas não mais do que isto.



Impostos

De resto segundo Rocha Andrade, o governo está a trabalhar num cenário para 2018 que não implica aumento de impostos.



IRC

Nesta entrevista o secretário de Estado dos Assuntos fiscais revelou ainda que a receita com o IRC em 2016 segundo dados que deverão ser revelados oficialmente nas próximas semanas teve um crescimento superior de 20% relativamente ao ano anterior.



Assim sendo o governo continua a considerar que não é prioritário mexer na taxa do IRC que atualmente se situa nos 21 por cento.



IVA

O IVA para a restauração também não vai ser alterado. em 2018 vai manter-se nos 13% porque provou que é gerador de emprego.



Bebidas

No entanto, Rocha Andrade admite vir a revisitar o IVA aplicado a algumas bebidas, passando mais algumas dos 23% para os 13%.



Alojamento

Nesta entrevista, o governante revelou também que vai ser intensificado o combate à fraude fiscal no alojamento local.