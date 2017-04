Conversa Capital com Francisco Veloso

De malas feitas para partir para Londres, o futuro diretor do Imperial College Business Scholl deixa ficar um alerta: As taxas de juro vão subir e vão ser necessárias medidas para conter a despesa e criar uma almofada. E essa vai ser a "prova de fogo" para o governo e para a atual solução governativa. Francisco Veloso considera que resposta a esta situação pode ter influência na necessidade ou não, por exemplo, de um novo resgate.



A resposta do Governo adianta vai ter de ser firme e convincente.







Não concorda com o ministro das Finanças quando refere que as agências de rating estão a ser injustas com Portugal porque, recorda, "eles também sabem fazer contas" e sabem que há fatores estruturais, como a dívida, que não estão a ser mudados com "afinco". O ainda diretor da Catolic Lisbon Scholl of Business considera que as agências estão à espera de ver a reação do mercado de divida secundária, quando o BCE retirar as suas ajudas, para tirarem conclusões.



Para atrair capital, Portugal precisa de "ganhar reputação" e trabalhar a sua imagem e a perceção de risco. Refere como tem existido soluções ao nível do sistema financeiro, como a solução encontrada agora para o novo banco que afastam os investidores.



Olhando para os indicadores económicos considera que o crescimento está a "evoluir lentamente". Refere mesmo que existe alguma esquizofrenia na atuação do Executivo. Porque por um lado tem feito muito pelo empreendedorismo e a capitalização das empresas mas por outro lado continua a ter um défice feito à custa de um enorme corte do investimento publico e a um nível que ainda não resolveu o problema da divida.



Considera mesmo que Portugal está "num compasso de espera", à espera que crescimento evolua o que é difícil com aa pouca capacidade de financiamento e o nível de divida. Por isso concluía a evolução será lenta.



Quanto ao futuro à frente do prestigiado Imperial College Business School, Francisco Veloso, não espera facilidades até porque abraça a tarefa no momento em que o "brexit" avança e com ele menos apoios para o desenvolvimento cientifico das universidades. Ou seja há verbas da Europa que as universidades vão perder e o governo não vai repor.