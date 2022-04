Conversa Capital com Pedro Soares dos Santos, Presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Pedro Soares dos Santos, presidente da Administração do Grupo Jerónimo Martins, considera que o maior desafio que existe neste momento para agricultores, produtores, retalhistas e governo, é evitar os impactos da escalada da inflação nas famílias. E só há uma solução: cortar o IVA.Lembra que o problema é de todos e que o bom senso tem de estar em todos. Dá como exemplo o caso da Polónia, onde a decisão de reduzir o IVA já trouxe impactos positivos, mas também admite que em Portugal o Estado possa não ter robustez económica para que isso aconteça, porque o país ainda não saiu da crise de 2011.O presidente do Grupo Jerónimo Martins diz que é preciso ter um sentido patriótico e está disponível para sacrificar margens. Nesta opção de não abandonar os consumidores quando mais precisam, Pedro Soares dos Santos diz que tem os investidores do seu lado porque não há dúvidas: "Que tudo vai subir vai, que tudo vai ter um grande impacto na vida das pessoas, vai. Isso aí não há dúvida nenhuma".Sobre medidas mais concretas que o Grupo possa tomar para ajudar os consumidores mais carenciados, adianta que para já não há essa perspetiva, mas não exclui poder estudar o assunto. Refere que neste momento já se nota uma retração do consumo, mas sublinha que só depois da Pascoa vai ser possível ter uma noção concreta de como o aumento do preço dos bens está a afetar os consumidores.Neste momento não há falta de produtos. Mas Pedro Soares dos Santos admite que está preocupado com a falta dos cereais da Ucrânia: "O meu grande medo é como é que vamos ser abastecidos, e a que preço, nos próximos dois anos".Neste contexto, diz que o país tem de crescer. "A mim choca-me imenso perceber que a Polónia e a Hungria já passaram o PIB português e isto doí-me como português”. Pedro Soares dos Santos pede coragem a António Costa. "Ele hoje já não tem desculpa para não olhar para o crescimento do país. Ele hoje já tem uma maioria não tem desculpa, mas tem de ter coragem". O país, acrescenta, não está preparado para o que aí vem.Adianta que espera mais do ministro das Finanças e do primeiro-ministro do que do ministro da Economia, porque considera que o é preciso é avançar com uma reforma fiscal que se traduza num alívio fiscal. Destaca em particular o impacto da carga fiscal nos idosos e admite, nesse aspeto, alguma desilusão com o país. Ainda assim refere que Portugal é o seu país, o Grupo é português e não vai sair de Portugal. Os planos de investimento da Jerónimo Martins mantem-se, ainda assim, Pedro Soares dos Santos admite um crescimento menor, em função da redução do volume de vendas.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Diana do Mar do Jornal de Negócios.