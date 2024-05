Hotelaria e restauração: 40 mil trabalhadores em falta e situação vai "adensar-se"

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Ana Jacinto, a Secretária-Geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) adiantou que ae o. O setor já emprega 120 mil imigrantes e tem capacidade para receber mais, mas atem sido um impedimento.Ana Jacinto lembra que o problema para os imigrantes muitas vezes não é apenas a falta de habitação, é também, e, por isso, propõe que as Câmaras Municipais, à semelhança do que fizeram no COVID com o apoio ao arrendamento das famílias mais necessitadas, apoiassem os imigrantes,até o imigrante estabilizar a sua vida e conseguir trabalho para pagar a sua casa. Uma proposta de criação de um programa de apoio à inclusão dos imigrantes que já apresentaram ao Governo.Revela que o setor, devido à falta de mão de obra, tem vindo a, mas também adianta que os empresários com menor dimensão não terão capacidade para pagar os salários mínimos propostos pelos sindicatos para 2025.Ana Jacinto deixa um aviso: o setor não consegue continuar a acompanhar o aumento dos salárioscom os custos de contexto e sem que haja uma avaliação da produtividade e uma contrapartida do Estado com a redução dos impostos.Com um protesto marcado para a porta da AHRESP na próxima semana com os trabalhadores das cantinas, refeitórios, alojamento e restauração afeto à CGTP, Ana Jacinto lembra que já chegaram a acordo com um dos sindicatos da UGT para este ano e que, extensivos a todos os trabalhadores, independentemente do sindicato a que estão afetos, sendo que dois dos três contratos coletivos que a AHRESP tem não começam no salário mínimo.

Para pagar mais, Ana Jacinto pede umno IVA, na TSU, no IRS e no IRC, lembrando que a restauração precisa de criar tesouraria, porque as empresas estão "sufocadas" pelos custos operacionais e de contexto e ainda não conseguiram voltar aos resultados que tinham antes do COVID. Refere que os números do turismo são muito bons, mas nem todos beneficiam por igual.Ana Jacinto lembra que ainda há muitos empresários que não conseguiram pagar as linhas de crédito do COVID e. Ana Jacinto diz que não é honesto dizer-se que há apoios para o setor quando na prática não existem, porque as empresas não se podem socorrer deles, "não cabem lá".Acresce à questão fiscal e do financiamento, a necessidade de alterar as normas da legislação do trabalho que, em sede de contratação coletiva, impedem muitas vezes a flexibilização dos horários num setor com muitas particularidades e onde os jovens querem cada vez mais ter tempo para conciliar o trabalho com a vida pessoal.Sobre a existência de excesso de turismo, Ana Jacinto é perentória: "não sei o que são turistas a mais"! Considera que o que é necessário é melhorar a gestão dos fluxos e dar mais território.