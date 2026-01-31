Junção Galp-Moeve. "Nada do que sabemos do negócio põe em causa interesses estratégicos de Portugal" mas "Estado tem uma palavra a dizer"

Lembra que o que há é uma intenção e que é preciso esperar pelo desenvolvimento do negócio e o seu formato final.





Estado, com os seus 8%, terá uma palavra a dizer. Ainda assim refere que nada do que se sabe até ao momento põe em causa os interesses estratégicos nacionais. não vê que haja problemas. teria capacidade para absorver cerca de mil trabalhadores diretos. 3.500 estações de serviço e três refinarias em dois países, com uma capacidade total de processamento na ordem dos 700 mil barris de petróleo por dia.

Em termos gerais a APQuímica não se pronuncia sobre os negócios dos seus associados, como é o caso da GALP, mas lembra que o. Ainda assim refere que nada do que se sabe até ao momento põe em causa os interesses estratégicos nacionais.Já quanto aos trabalhadores, Luís Gomes percebe a preocupação, mas ao nível da refinariaAcrescenta que em termos de mão de obra, o sector tem falta de trabalhadores especializados eSe o negócio entre a Galp e a espanhola Moeve se concretizar poderá levar a uma fusão de ativos de retalho (postos de combustíveis) e indústria (refinarias) com cerca de

Nesta entrevista, o presidente da APQuímica aplaude o acordo da União Europeia com o Mercosul que se traduz numa ajuda à expansão do negócio, mas lembra que ""., uma situação que apesar da política errática de Trump deverá manter-se.o.Luís Gomes admite que os custos de contexto, sobretudo ao nível da energia num sector com indústrias fortemente intensivas no consumo de eletricidade, são um problema, mas pior do que isso é o facto de, a este nível, n. Mais do que baixar o preço da eletricidade,, situação que o Governo já defendeu em Bruxelas.

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Patrícia Rua, do Jornal de Negócios.