Mendonça Mendes garante: PS não vai apresentar alterações à proposta de OE26 que ponham em causa o equilíbrio das contas públicas e o saldo orçamental

O PS não vai apresentar alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2026 que ponham em causa o equilíbrio das contas públicas e o saldo orçamental.





PS vai dar o seu contributo em áreas que definiu como prioritárias, como a habitação, mas com a certeza de que "tal como em nossa casa, não pode ser chapa ganha chapa gasta". A garantia é dada por António Mendonça Mendes, vice-presidente da bancada parlamentar do PS e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena1 e do Jornal de Negócios.Até 7 de novembro, data limite para a apresentação de propostas em sede de especialidade, oem áreas que definiu como prioritárias, como a habitação, mas com a certeza de que "".





Para não pôr em causa o saldo orçamental, Mendonça Mendes faz depender as propostas a apresentar pelo PS de informações e explicações do Governo, nomeadamente sobre o ISP.





onde estão os mil milhões de euros correspondentes aos descontos em ISP. O antigo secretário de Estado acusa o Governo de não estar a dizer a verdade sobre a negociação com Bruxelas em relação ao fim dos apoios aos combustíveis. para que seja facultada a troca de correspondência entre o Governo e as instâncias europeias sobre esta matéria. Mendonça Mendes quer saber. O antigo secretário de Estadosobre a negociação com Bruxelas em relação ao fim dos apoios aos combustíveis.Lembra que o PS já pediusobre esta matéria.





Segundo o deputado do PS, ou o quadro da receita estimada já prevê a reversão dos descontos, e o Governo não está a dizê-lo, ou não prevê e, se assim for, isso "significa que há uma receita extraordinária no próximo ano que depende apenas da caneta do ministro das Finanças”.





deve ser a Assembleia da República a decidir o que fazer com ela. suborçamentação. a política orçamental do governo não é prudente". O PS considera que essa verba, de mil milhões de euros dos descontos do ISPEm relação à saúde, Mendonça Mendes fala emO antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que a "".





com a promessa de 10 mil milhões de euros do Ministro das Infraestruturas que não tem cabimento em sede de Orçamento. "O Governo não pode brincar com o fogo e criar expectativas erradas às pessoas". Dá como exemplo a habitação. "".Mendonça Mendes diz que o que está a inviabilizar um aumento extraordinário das pensões é a baixa do IRC.





acusa o Governo de faltar à verdade, ao contrário do que Pedro Passos Coelho faria. o PS vai fazer uma oposição exigente e, nesse sentido, exigir o cumprimento daquelas que foram as promessas do Governo. , ao contrário do que Pedro Passos Coelho faria.Apesar de com a sua abstenção garantir a aprovação do Orçamento do Estado, Mendonça Mendes assegura quee, nesse sentido, exigir o cumprimento daquelas que foram as promessas do Governo.





admite que o PS possa rever a sua posição de voto, na votação final global do Orçamento se, ao contrário do previsto, em sede de especialidade, forem aprovadas medidas relacionadas com o pacote laboral, a estrutura da saúde ou a segurança social. o PS continuará a votar contra a proposta. Ainda assim,, na votação final global do Orçamento se, ao contrário do previsto, em sede de especialidade, forem aprovadas medidas relacionadas com o pacote laboral, a estrutura da saúde ou a segurança social.Sobre as alterações à legislação do trabalho, Mendonça Mendes garante que

No entanto, admite uma análise da posição se houver um acordo sobre o assunto em sede de concertação social.





