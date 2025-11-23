Não há "discussões sérias" com Governo para novas PPP. CEO da Fidelidade garante que só avança se houver relação justa

Entrevistado pela Antena 1 e pelo Jornal de Negócios, Rogério Campos Henriques refere-se desta forma ao caso do Hospital Beatriz Ângelo e lembra que na relação com o Estado "a experiência não foi positiva".





Acrescenta que não há "discussões sérias" com o Governo para novas PPP e que a Fidelidade só avança se houver "relação justa". Até porque, relembra, que a seguradora ainda está em litígio com o Estado por causa das remunerações da COVID.





O CEO adianta que os preços dos seguros de saúde e dos automóveis vão aumentar em 2026.





Nesta entrevista Rogério Campos Henriques adianta que o pagamento de indemnizações às vítimas do elevador da Glória pode demorar anos, mas até lá "ninguém fica desamparado".

Rogério Campos Henriquese revela que as obras da nova sede do Banco de Portugal estão a avançar e que o calendário está a ser cumprido e que a Fidelidade manteve-se como proprietária da nova sede porque o Governo retirou Hong Kong da lista das offshores.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana Ramos, do Jornal de Negócios.