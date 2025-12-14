Economia
Conversa Capital
Participações de condutores sem seguro aumentaram 23% em 2024
O número de participações ao Fundo de Garantia Automóvel de condutores sem seguro aumentou o ano passado 23 por cento e, este ano, já vai com um acréscimo de 9 por cento, por comparação com período homólogo de 2024, dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Gabriel Bernardino defende que Portugal precisa de um novo produto para substituir o PPR, simples, transparente e com os custos mais baixos e recomenda que os produtos de poupança a longo prazo para a reforma devem ter benefícios fiscais que promovam a poupança
A inclusão automática dos trabalhadores em regimes pensões complementares não pode ser ideológica e tem de avançar, é o que diz nesta entrevista o Presidente da ASF.
A ASF vai intensificar ações inspetivas junto das empresas e analisar os produtos de proteção de crédito, como habitação, desemprego e consumo.
O número de reclamações, de acordo com Gabriel Bernardino, tem vindo a baixar a na maior parte dos casos o consumidor tem razão.
São estes os principais destaques da entevista ao Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Gabriel Bernardino, conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Leonor Mateus Ferreira, do Jornal de Negócios.