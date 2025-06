Pedro Dominguinhos: Juntar Economia e Coesão Territorial dá mais poder de fogo à execução dos fundos comunitários

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Pedro Dominguinhos adianta que esta alteração orgânica pode ajudar na articulação entre os diferentes organismos e trazer mais eficácia porque uma das críticas que tem existido é a da falta de músculo financeiro por parte do ministério da Economia.

A 15 meses do fim do PRR, e com vários projetos que ainda nem saíram do papel, o presidente da Comissão de Acompanhamento do programa diz que é imperativa a articulação entre os organismos da administração publica: “a lógica de quintal não pode permanecer".





Pedro Dominguinhos espera continuar a trabalhar como até agora, diz que nunca sentiu tentativas de interferência por parte de nenhum governo, mas lamenta não ser chamado para as reuniões da Comissão Interministerial do PRR.



Há projectos críticos que não vão estar concluidos dentro do prazo





Pedro Dominguinhos acredita que até ao final do ano vai ser necessário apresentar nova reprogramação do PRR e que há vários projetos considerados críticos que não vão estar concluídos no fim do prazo. Dá como exemplo os centros de acolhimento de empresas, a rede de cuidados continuados e os vales aceleradores do comercio digital.





Admite que seja possível transferir investimento, com uma boa execução dos empréstimos, para as subvenções – caso de dois grandes projetos: o alojamento estudantil a custos acessíveis e as agendas mobilizadoras.