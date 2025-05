Portugal "de forma silenciosa empurra as empresas que crescem para fora", culpa do IRC progressivo

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o empresário aponta como um dos fatores que desmobiliza o investimento em Portugal aAtravés de um exemplo explica como oDefende igualmente uma redução do custo do fator trabalho com umaEstaque, segundo adianta, seriam compensados, em grande parte, pelo aumento da atividade económica e arrecadação de mais imposto pelo Estado.Sobre o apagão, Carlos Moreira da Silva adianta que segundo o conhecimento que tem,e não houve nenhuma situação que "".Lembra, no entanto, que a riqueza que se cria num dia deixou de ser criada. Admite que essa, considerando que houve serviços que ainda funcionaram.Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Hugo Neutel, do Jornal de Negócios.