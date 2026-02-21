Presidente da ANMP receia que apoios após tempestades não cheguem em devido tempo a pessoas e empresas

municípios que estão a alterar as prioridades que tinham definido e a avançar com as verbas necessárias dos seus orçamentos para fazer face aos estragos das tempestades. Pedro Pimpão promete olhar para o Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) apresentado pelo Governo para tentar perceber até que ponto pode vir a ressarcir os municípios e agilizar os mecanismos ao dispor. prioridades, em termos de apoios, são as pessoas que ficaram sem teto e as empresas, mas, ainda assim, o presidente da ANMP não acredita que as empresas voltem ao que eram. Considera que haverá, isso sim, um novo normal. considera fundamental o papel da Estrutura de Missão com quem anunciou, no Conversa Capital, que vai reunir no próximo dia 4 de março. Esta preocupação estende-se aos. Pedro Pimpão promete olhar para o Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) apresentado pelo Governo para tentar perceberSegundo Pedro Pimpão, as, mas, ainda assim, o presidente da ANMP. Considera que haverá, isso sim, um novo normal.Para que estes apoios cheguem a quem são devidos, Pedro PimpãoPara além das preocupações com as habitações próprias e as empresas, Pedro Pimpão revela uma outra preocupação que, do seu ponto de vista, deve constituir também uma prioridade.





Diz que se nada for feito, só em julho, já em plena época de incêndios florestais, será possível concluir o processo de retirada de toda a madeira das árvores que caiu por terra na sequência da tempestade e que agora constitui matéria combustível. Esta foi a informação transmitida pela Proteção Civil ao Presidente da Associação Nacional de Municípios, que já pediu ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) prioridade e um reforço dos meios para a resolução deste problema.



