"Ter um pequeno défice não é um problema", afirma António Costa Silva

Em entrevista à Antena e ao Jornal de Negócios diz mesmo que o Governo anteriorpara negociar aumentos com algumas carreiras da Função Pública, tal como tem estado a acontecer agora.e não de forma permanente.".". Apesar da consideração que tem por Luís Montenegro, Costa Silva considera que este tipo de atitude também diz muito sobre a ""., pedido por algumas empresas,. Ainda assim, lembra a necessidade de preservar o emprego.para que potenciais investidores mantenham a confiança no mercado e não abandonem o país, lembrando que foi isso que fez no passado e com resultados.Em termos europeus, António Costa Silva considera que a Europa não deve retaliar na mesma medida, ou seja, com o aumento das tarifas, mas deve "" opara dar à Comissão Europeia competências para atuar em sectores estratégicos.