Vem aí um novo Cartão Cidadão, mais seguro, com novo design, e com tecnologia contactless

O novo cartão será lançado a meio do ano, com um novo design e mais segurança. Segundo Mário Campolargo, "vai estar no pelotão da frente" do melhor que se faz a nível internacional em matéria de segurança. Entre outras características, o novo cartão vai ter contactless, deixando de necessitar de um leitor de cartões. A substituição poderá ser feita à medida que vai caducando.Mário Campolargo lembra que a identificação desmaterializada caminha para a criação de uma carteira de identidade digital, comum a todos os países da União Europeia, um conceito que é aceite por Portugal. Com a introdução da autenticação com base em biometria, e que segundo o secretário de Estado "está praticamente implementada", vai ser possível tanto com o atual cartão, como com o novo, garantir que muitos serviços presenciais passem a ser feitos em casa.Ainda assim, o secretario de Estado garante que vai continuar a trabalhar para que os atendimentos nos serviços públicos se mantenham numa lógica de 50/50, porque é isso que os pedidos dos cidadãos revelam como sendo o necessário. Ou seja, 50 por cento por marcação prévia e 50 por cento por presença espontânea. Em 2023 o Executivo pretende abrir 8 novas lojas do cidadão.Mário Campolargo assegura que o calendário do Simplex está a ser cumprido, tendo sido executadas 22 das 48 medidas previstas para o programa de 2022, que se estende até ao final do primeiro semestre de 2023. Ainda assim, lembra que duas medidas que estavam em atraso vão avançar no próximo mês, como seja o e-certificado que permite abono pré-natal para as grávidas e a comparticipação na hora dos medicamentos para as pessoas que têm o complemento social para idosos.Nesta entrevista o secretário de Estado revelou que até março serão introduzidas alterações à tarifa social da internet. Mário Campolargo reconheceu que a adesão é baixa. Confirma que já recebeu um estudo da ANACOM sobre o assunto, e admite mudanças para vir a abranger mais franjas da população, como por exemplo os que beneficiam do apoio social escolar.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira da Antena1 e Joana Almeida do Jornal de Negócios.