COP28. Horas de espera para acreditação a minutos do arranque da cimeira

À saída dos balcões de recolha de acreditação, Pedro e dois colegas comentavam sobre o tempo que aguardaram. "Estivemos quase duas horas à espera", contou o brasileiro à Lusa, que chegou hoje ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar na cimeira.

A COP28 começa hoje, com a cerimónia de abertura inicialmente agendada para as 13:00 (hora local) e entretanto adiada para as 14:00.

A poucos minutos do horário originalmente previsto, a fila para a acreditação estendia-se por alguns quilómetros e logo à saída do metro da Expo 2020, onde a COP28 vai decorrer até dia 12 de dezembro, as pessoas que ainda não o tinham feito eram encaminhadas em direção ao início da fila, sem fim à vista.

Mila, italiana, e Nick, britânico, estavam à espera há cerca de uma hora quando finalmente começaram a ver a entrada para os balcões de recolha da acreditação.

"Não está a andar nada depressa", lamentou Mila, que à sua frente tinha ainda várias centenas de pessoas, um cenário que contrastava com o de quarta-feira, pela mesma hora, quando o tempo de espera não ultrapassava a meia hora.

O período para a recolha das acreditações abriu na sexta-feira, mas muitas pessoas só começaram hoje a chegar ao Dubai, para participar na cimeira que vai reunir representantes de quase todos países do mundo.

Durante COP28, com encerramento previsto no dia 12, se as negociações finais estiverem concluídas até lá, realiza-se a primeira reunião para balanço do que tem sido feito para combater o aquecimento global, em resultado do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, aprovado em 2015 na COP21.