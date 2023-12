Marek Okon - Unsplash

O responsável da ONU sublinha que a saúde do planeta Terra depende da saúde dos oceanos, mas que o tema continua a não ser encarado com a importância devida.



O lamento do enviado especial da ONU para os Oceanos chega numa altura em que a COP28 entra na reta final. O programa da Cimeira do Clima este sábado é dedicado à natureza, aos solos e ao oceano.