A Amazon apresentou resultados do trimestre e o lucro é astronómico

Lojas fechadas, teletrabalho, confinamentos. Tudo aquilo que a maioria das pessoas, por esta altura, já não suporta, mas que Bezos deve estar a adorar.





Durante este período as compras online tornaram-se numa escapatória para esta nova vida.





Os números, neste caso, são como o algodão... não enganam.





O gigante online norte-americano está a lucrar como nunca. E já era muito.





O grupo liderado por Jeff Bezos - que é o homem mais rico do mundo - faturou 108,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, que comparam com os 75,5 mil milhões homólogos.





São valores que superaram as expetativas dos analistas. O título valorizou cerca de 3 por cento depois do fecho do mercado na bolsa de Nova iorque.





O comércio eletrónico continua a ser a mina de ouro mas a Amazon também já lucra e muito com outros negócios.



É caso do stream de vídeos - com o Prime Video, a Netflix da Amazon - e outros serviços de internet como as "clouds".



Tudo negócios adaptados a esta realidade de pandemia e confinamentos.