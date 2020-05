Acionistas da REN aprovam distribuição de 114 ME em dividendos

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Rodrigo Costa indicou que os acionistas aprovaram "a aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019", incluindo o pagamento de um dividendo bruto por ação de 0,171 euros.

A aplicação de resultados prevê que sejam transferidos para a reserva legal 6.246.671,54 euros e para os resultados transitados 118.686.759,16 euros.

Por outro lado, 114.089.705,80 euros são destinados aos dividendos para acionistas de reservas acumuladas disponíveis, "o correspondente a uma distribuição de 96% do resultado consolidado da REN" em 2019, que ascende a 118.899.258,51 euros.

Já para distribuição a trabalhadores da REN e das suas subsidiárias vão 3,5 milhões de euros.

Adicionalmente, os acionistas aprovaram a atribuição de um "voto de apreciação positiva" ao Conselho de Administração, comissão de auditoria e revisor oficial de contas.

Em cima da mesa estava ainda a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a compra e venda de ações e obrigações próprias da empresa, que também recebeu `luz verde`.

O último ponto da reunião que tinha em vista a aprovação da declaração da comissão de vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração, fiscalização e da mesa da assembleia-geral foi igualmente aprovado.

A reunião de hoje decorreu, pela primeira vez, exclusivamente, através de meios telemáticos devido à pandemia de covid-19.

Também hoje a REN divulgou que no primeiro trimestre do ano teve 4,3 milhões de euros de lucro, menos 67,5% do que em igual período de 2019, foi hoje anunciado.

Entre janeiro e março, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) da REN totalizou 118,9 milhões de euros, o que traduz uma redução de 5,1%.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da REN cederam 0,61% para 2,43 euros.

O maior acionista da REN é a empresa State Grid of China com 25% do capital, segundo a informação disponibilizada no `site` da empresa.

Fazem igualmente parte da estrutura acionista da gestora das redes energéticas a Oman Oil (12%), Lazard Asset Management (7%), Fidelidade -- companhia de seguros (5,3%), RED Elétrica Internacional (5%) e a Great West Lifeco (2,7%).