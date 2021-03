Ainda é muito prematuro falar em desconfinar como mostram os números

É cedo demais para desconfinar adverte o matemático Henrique Oliveira.Os números de contágios,de internamentos e de óbitos ainda têm de baixar bastante, para se poder desconfinar com confiança. Nas contas do matemático do Instituto Superior Técnico, antes de 22 de Março esse cenário não é viável. E, mesmo depois de 22 de Março, terá de haver um plano por fases, com muitos testes e sem perder de vista as consequências de cada passo, aconselha o professor do IST, em conversa com a jornalista Paula Véran