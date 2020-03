Air Timor reduz ligações aéreas entre Díli e Singapura para um voo semanal

"Devido à pandemia de Covid-19 e que Governos em todo o mundo estão a implementar restrições de viagens em vários países, a Air Timor vai reduzir os voos entre Singapura e Díli para uma vez por semana", de acordo com uma nota divulgada pela empresa na rede social Facebook.

"Todos os clientes que têm viagens marcadas para os voos de quinta-feira devem mudar as datas para voos de domingo, sem qualquer custo. Qualquer cancelamento será reembolsado", adiantou.

A empresa lamentou qualquer inconveniência causada pela decisão e pediu a "compreensão de todos perante as circunstâncias difíceis" que não pode controlar.

O responsável da Air Timor em Díli, Syed Abdul Rahman, disse à Lusa que, para já, não há qualquer alteração relativamente às ligações que a empresa mantém entre a capital timorense e a capital da metade indonésia da ilha, Kupang.

"Não temos qualquer informação sobre problemas nas ligações aéreas. Fala-se do fecho da fronteira terrestre, mas em termos aéreos, mantém-se tudo como previsto", afirmou.

Syed Abdul Rahman confirmou que também não há alterações nas ligações que as empresas indonésias Sriwijay e Citilink têm atualmente entre Díli e Bali.

O responsável explicou que já se nota, porém, uma redução significativa no número de passageiros para Timor-Leste, com apenas duas dezenas de passageiros marcados na rota Singapura-Díli para os próximos dias.

Uma questão ainda por esclarecer é o anúncio de 11 de março do Governo timorense sobre o alargamento de medidas temporárias de restrição de entrada a cidadãos estrangeiros provenientes da China, da Coreia do Sul, de Itália e do Irão como prevenção face ao surto do novo coronavírus, referiu

O ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Dionísio Babo, disse à Lusa que as medidas, que se aplicam a qualquer pessoa que tenha estado nas últimas quatro semanas em qualquer desses países, são idênticas com medidas aprovadas regionalmente.

Syed Rahman disse que, até ao momento, as companhias aéreas não foram oficialmente informadas, especialmente sobre a metodologia para gerir a implementação da decisão.

Timor-Leste está atualmente sem qualquer caso de Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.