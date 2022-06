Aumento de casos de covid-19 em Portugal devido a subvariante da Ómicron

Na quarta-feira, a. Mas, de acordo com o relatório da OMS, na semana passada registou-se a nível mundial uma diminuição de três por cento da mortalidade face aos sete dias anteriores., avançou o documento, que associou essa situação aoHenrique Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico e que integra o grupo de trabalho de acompanhamento da pandemia,Segundo dados do Ministério da Saúde,Numa altura em que a maioria dos países europeus já praticamente não têm restrições e medidas de contenção da transmissão do SARS-CoV-2, os dados das autoridades portuguesas contrastam com os das situações pandémicas em França, na Alemanha, no Reino Unido e em Espanha, onde as taxas de infeção e mortalidade vêm diminuindo ao longo dos últimos dois meses.

Subvariante da Ómicron





Esta semana, o INSA revelou no relatório semanal que a frequência da linhagem BA.5, que apresenta uma maior capacidade de transmissão, continua a aumentar em Portugal, sendo agora responsável por 87 por cento das infeções no país.



Detetada pela primeira vez entre o final de março e o início de abril, a BA.5 "tem apresentado uma frequência relativa marcadamente crescente, sendo dominante em Portugal, com uma frequência relativa estimada de 87 por cento ao dia 30 de maio”, adianta o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).



Recorde-se que a variante Ómicron do coronavírus que causa a covid-19, classificada de preocupante pela OMS, engloba várias linhagens identificadas com o prefixo “BA”. Entre essas linhagens consta a BA.5, que tem revelado uma maior capacidade de transmissão por apresentar mutações com impacto na entrada do vírus nas células e ou na sua capacidade de escapar à resposta imunitária.





Esta subvariante tem sido dominante também em países como a Alemanha e a Espanha, não estando, no entanto, a levar a grandes alterações no número de novas infeções, mortes ou internamentos.





“A variante muito infecciosa BA.4/BA.5 também está aqui”, disse o ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, no Twitter. "Pode haver uma nova vaga no Outono".





Segundo o relatório do INSA, há ainda "uma nova sub-linhagem a emergir e sabemos que estamos expostos a estas circunstâncias”, citou a ministra da Saúde esta semana.



“Portugal, em termos da Europa, é o país que provavelmente estará com maior prevalência desta sub-linhagem e isso justifica em parte os números elevados que estamos a ter”, apontou Marta Temido, recordando que “o uso da máscara deixou de ser legalmente obrigatório mas não deixou de ser recomendação”.