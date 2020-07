Autoridades chinesas alertam para "pneumonia desconhecida" no Cazaquistão

A Embaixada da China no Cazaquistão lançou um alerta sobre um novo vírus vindo da Ásia Central. “O Departamento de Saúde do Cazaquistão e outras agências estão a realizar investigações comparativas e ainda não definiram a natureza desta pandemia”, sublinhou a representação diplomática de Pequim em Astana, num comunicado divulgado no We Chat e citado pela agência Reuters.







De acordo com as autoridades chinesas, os novos casos desta pneumonia não identificada





As regiões de Atyrau, Aktobe e Shymkent são as mais afetadas, com 500 casos registados e 30 pessoas em estado crítico, refere a Embaixada.





Ainda de acordo com a representação diplomática de Pequim em Astana,





“Esta doença é muito mais letal que a Covid-19”, refere o comunicado da Embaixada, que deixa ao Cazaquistão algumas recomendações, semelhantes às medidas de precaução contra o novo coronavírus: evitar aglomerados, usar máscara, desinfetar zonas mais propícias à propagação, lavar as mãos com frequência e permitir a circulação do ar em espaços fechados.

Cazaquistão desmente informações



O jornal The Global Times , controlado por Pequim, informava na quinta-feira que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão “não respondeu" às questões sobre este aviso da Embaixada chinesa e que não existe ainda qualquer indicação de que este novo vírus esteja ligado de alguma forma à Covid-19.

A reação chegou esta sexta-feira, com o Ministério da Saúde do Cazaquistão a desmentir as informações veiculadas, classificando-as como “fake news”.





As autoridades do país explicam que os registos sobre infeções por pneumonia bacteriana, fúngica e viral estão alinhados com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. “A informação publicada por alguns media chineses sobre um novo tipo de pneumonia é incorreta”, acrescenta o Ministério.







Na terça-feira, a agência estatal de notícias, Kazinform, noticiava que o número de casos de pneumonia "aumentou 2,2 vezes em junho em relação ao mesmo período de 2019".





No Cazaquistão, o novo coronavírus já fez 264 mortos e infetou 53.021 pessoas no país, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. As autoridades cazaques implementaram novas restrições no país desde 5 de julho em resposta a um aumento significativo de casos, sem voos internacionais ou transporte rodoviário entre as diferentes regiões, de acordo com a agência estatal chinesa Xinhua.







Os espaços culturais, instalações desportivas, cinemas e cabeleireiros continuam encerrados, com a maioria dos funcionários do Governo a trabalharem a partir de casa.