Brasil é dos países onde mais bebés morrem por Covid-19. Porquê?

Embora na maioria dos casos as infeções sejam menos graves, as crianças são igualmente suscetíveis à infeção por Covid-19 e podem transmiti-la a terceiros. Em casos raros, as crianças podem desenvolver doença grave e acabar por morrer.Fátima Marinho, epidemiologista e membro da ONG internacional de saúde Vital Strategies, calculou o excesso de mortes por síndrome respiratória aguda não especificada durante a pandemia e concluiu que o número de óbitos era dez vezes superior ao reportado nos anos anteriores. Ao somar esses números, Marinho estima que a doença

Ainda segundo os dados da Vital Strategies, cerca de 6.500 crianças foram internadas por Covid-19 este ano. No ano passado, esse número chegou a 15.333.

Apesar do total de mortes por Covid-19 em crianças representar apenas uma pequena percentagem das mais de 360 mil mortes registadas no país desde o início da pandemia (cerca de 0,58 por cento),Nos EUA, por exemplo, onde já se registaram mais de 560 mil mortes por Covid-19, morreram 43 bebés por infeção por SARS-CoV-2 em 2020, segundo os dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Qual a razão para estes números?

Em primeiro lugar, os especialistas explicam que o elevado número de infeções no Brasil – o terceiro maior em todo o mundo – aumenta a probabilidade de crianças e bebés serem infetados no Brasil.”, explica Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, à BBC. “ Se a pandemia fosse controlada, esse cenário poderia, evidentemente, ser minimizado ”, acrescenta.O elevado número de infeções e mortes diárias sobrecarregou todo o sistema de saúde no Brasil, que regista baixos níveis de oxigénio, escassez de medicamentos e falta de camas em unidades de cuidados intensivos (UCI). A nova variante de Manaus, que se estima ser mais contagiosa, está a conduzir o país para o caos.

Falta de testes e diagnóstico tardio

A falta de testes é outra das razões apontadas para o elevado número de mortes entre crianças no Brasil. Fátima Marinho explica que, nas crianças, muitas vezes o diagnóstico de infeção por Covid-19 chega tarde, quando já estão gravemente doentes.”, explica a epidemiologista à BBC.O atraso no diagnóstico não ocorre apenas devido à fraca capacidade de testagem, mas porque a infeção por Covid-19 nas crianças é mais fácil de passar despercebida.As crianças apresentam mais frequentemente diarreia, dor abdominal e dor no peito do que os sintomas mais comuns de Covid-19 (dor de cabeça, tosse e febre). “r”, afirma Marinho.Foi o caso de Lucas, o bebé de um ano que acabou por morrer por complicações da Covid-19 por diagnóstico tardio.Jessika Ricarte, mãe de Lucas, explica à BBC que as primeiras suspeitas surgiram depois de Lucas ter perdido o apetite. Jessika levou o bebé ao hospital e pediu que este fosse testado à Covid-19, mas o médico considerou que não era necessário. “”, disse o médico, sublinhando que Lucas não apresentava febre.Um mês depois, a condição de saúde de Lucas piorou e regressou ao hospital, onde acabou por fazer um teste de diagnóstico e testou positivo à Covid-19. Na altura, o estado de saúde de Lucas estava já muito debilitado e o bebé de um ano foi internado nos cuidados intensivos da pediatria, onde acabou por falecer.Jessika acredita que se o seu filho tivesse sido testado logo no início, Lucas teria sobrevivido. “”, lamenta Jessika.“É importante que os médicos, mesmo que acreditem que não seja Covid-19, façam o teste para eliminar a possibilidade”, acrescenta Jessika. “Um bebé não diz o que está a sentir, por isso dependemos de testes”, explica.

Pobreza e o acesso a cuidados de saúde

Um estudo realizado por pediatras brasileiros da escola de medicina de São Paulo analisou mais de cinco mil pacientes com Covid-19 com menos de 20 anos e concluiu que a”, afirma a epidemiologista Fátima Marinho, explicando que as condições de habitação, onde a sobrelotação impede o distanciamento social, e a dificuldade de acesso das comunidades mais pobres às unidades de cuidados intensivos contribuem para este excesso de mortalidade.

Para além disso, as crianças mais pobres correm também o risco de desnutrição, o que é "péssimo para a resposta imunitária", diz Marinho.