Brasil homenageia padroeira sem peregrinação massiva devido à pandemia

Muitos peregrinos viajaram em romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte, a 170 quilómetros de São Paulo, mas o número foi consideravelmente inferior ao de anos anteriores, quando se reuniram mais de 170 mil fiéis.

Várias excursões organizadas a partir de diferentes partes do país foram canceladas devido às limitações estabelecidas pela crise sanitária do novo coronavírus.

A maioria das comemorações previstas para o Dia de Nossa Senhora Aparecida foram canceladas para os fiéis, enquanto a missa em homenagem à Virgem, celebrada pelo arcebispo Orlando Brandes, contou apenas com cerca de mil devotos.

Na homilia, que foi transmitida virtualmente, o arcebispo pediu a preservação do meio ambiente para que "o Brasil não se perca em chamas", tendo em conta os incêndios que nos últimos meses devastaram milhares de hectares na Amazónia e no Pantanal, a maior zona húmida do planeta.

Antes do final da eucaristia, o arcebispo também pediu um minuto de silêncio para as vítimas do novo coronavírus.

O país sul-americano ultrapassou esta semana a barreira das 150 mil mortes, enquanto que o número de casos já passa de cinco milhões, o que coloca o Brasil como um dos países do mundo mais afetados pela pandemia, juntamente com Estados Unidos da América e Índia.

"Estamos mais alegres com menos pessoas, esperando que isto termine, mas é muito bom que aqui volte a multidão do povo de Deus", frisou o arcebispo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.