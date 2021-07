Brasil tem 548.340 mortes e mais de 19,6 milhões de casos

Nas últimas 24 horas ocorreram 1.324 óbitos e 108.732 infeções por covid-19 no país.

Os dados sobre notificações de infeções destoam da média registada nos dias anteriores porque incluem uma atualização de mais de 63 mil casos que foram incluídos pelo estado do Rio Grande do Sul.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 136.884 vítimas mortais e 3.991.188 casos confirmados da doença.

Em relação às mortes, o segundo lugar fica com o Rio de Janeiro (58.219), seguido por Minas Gerais (49.500), Paraná (34.181) e Rio Grande do Sul (32.972).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.928.391), seguido pelo Paraná (1.357.700), Rio Grande do Sul (1.343.586) e Bahia (1.182.673).

Metade das cidades brasileiras (53%) não registaram mortes por covid-19 na última semana, segundo um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que apontou também que em 19,1% das cidades o número de óbitos permaneceu estável e em 16,6% diminuiu.

Apenas em 9,7% das cidades brasileiras ocorreu um aumento nas mortes por covid-19.

Os dados foram obtidos numa pesquisa realizada entre 19 e 22 de julho em que foram consultados 3.181 prefeitos de câmara, o que representa cerca de 60% de todos os municípios do país.

No último mês, a média diária de casos e óbitos por SARS-CoV-2 no Brasil diminuiu 50% e 42,5%, respectivamente, de acordo com dados oficiais.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.139.040 mortos em todo o mundo, entre mais de 192,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.