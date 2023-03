Brasil ultrapassa a fasquia de 700 mil vítimas mortais por covid-19

As famílias das vítimas clamam por justiça.A presidência de Bolsonaro negou as provas científicas sobre os efeitos de contágio da covid-19, por isso, não houve respostas adequadas à pandemia no Brasil. Das 700 mil vítimas mortais, 693 mil morreram durante a anterior presidência brasileira.





Reportagem do corresponbdente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.