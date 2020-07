"Build Back Better". O gigante plano de Biden para a economia americana

Num discurso na sua cidade natal na Pensilvânia, o antigo vice-presidente frisou queNas próximas semanas, a campanha de Biden divulgará mais detalhes sobre o investimento planeado para as energias renováveis, para a justiça racial e para os cuidadores, como amas e trabalhadores domésticos.Para já, sabe-se que. Ambas as quantias se destinam principalmente à produção de veículos elétricos, aço e outros materiais para melhoria de infraestruturas, assim como telecomunicações e equipamentos médicos.O tema-chave do plano é, numa tentativa de reverter os danos causados pela crise pandémica, que deu golpes na economia e no desemprego.

“Desde tecnologia de veículos elétricos a materiais leves, ao 5G e à inteligência artificial”, o investimento irá “permitir a criação de empregos de alta qualidade nos mercados da manufatura e tecnologia”, salientou Biden no seu discurso.





No Twitter, o ex-vice de Obama disse querer ajudar especialmente "pequenos produtores e empresas detidas por mulheres e pessoas de cor", assegurando que os mesmos conseguem contribuir para a revitalização da produção, garantindo que "o futuro é feito na América".



American workers can out-compete anyone, but they need a government that fights for them. I'll revitalize American manufacturing — especially smaller manufacturers and those owned by women and people of color — and ensure the future is made here in America. pic.twitter.com/lJQBsnRN75 — Joe Biden (@JoeBiden) July 9, 2020

A campanha do candidato especificou queAlém disso, Biden pretende aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora e acabar com os salários mínimos para trabalhadores com gorjetas e pessoas com deficiências.O democrata pretende também apertar as regras segundo as quais os produtos podem receber o selo “Made in America” e impedir as empresas que recebem financiamento federal para a investigação e desenvolvimento de produzirem no estrangeiro os produtos criados como resultado desse financiamento.Além disso, está nos planos de Biden reverter algumas das medidas de Trump, entre as quais a redução de impostos para grandes empresas, criando

Trump é “a pessoa errada para liderar”

Joe Biden aproveitou a ocasião para atacar Trump, defendendo que os falhanços do Presidente “trouxeram um terrível custo humano e uma profunda crise económica”., criticou.“Ao longo desta crise [pandémica], Donald Trump tem-se focado quase na totalidade com a bolsa de valores – o Dow e o Nasdaq. Não com vocês e as vossas famílias”, apontou. “Se eu tiver a sorte de ser vosso Presidente,”.Relembrando que, em 1972, perdeu a sua primeira mulher e a filha num acidente de viação, ficando responsável pelos seus dois filhos, que sobreviveram, Biden comparou a sua vida com a de Trump. “Crescer rico e olhar de cima para as pessoas é um pouco diferente de como eu cresci”.Por essa e por outras razões,, sublinhou.Em resposta a essas críticas e ao novo plano de Biden para a economia, a Administração Trump considerou que a estratégia do candidato trará consigo “uma catástrofe”., argumentou o porta-voz Hogan Gidley.As eleições presidenciais de novembro, que irão decidir entre Trump e Biden, deverão ser marcadas pelas consequências de uma pandemia que continua sem dar tréguas nos Estados Unidos. O país é atualmente o mais afetado do mundo pela Covid-19, tanto a nível de infetados (3,1 milhões) como de mortes (133 mil).

c/ agências