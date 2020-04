Cabo Verde com primeiro recuperado da doença

Na atualização da situação epidemiológica do país, feita esta manhã, não são avançados mais dados sobre este primeiro doente considerado recuperado, acrescentando apenas que já foram realizados até ao momento 121 testes à covid-19.

Contudo, as autoridades de saúde já tinham referido anteriormente que um doente na ilha de Santiago (Praia) e outro na Boa Vista tinham testado duas vezes negativo para covid-19.

As autoridades de saúde cabo-verdianas anunciaram na terça-feira um novo caso de covid-19 na Boa Vista, o sétimo naquela ilha, elevando para 11 o total de casos positivos em Cabo Verde.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, trata-se de um homem, de 24 anos, funcionário do hotel Riu Karamboa, na ilha da Boa Vista, que se "encontrava em isolamento desde sexta-feira", mas que apresenta um estado de saúde "estável".

Além disso, estavam em processamento no Laboratório de Virologia, do Instituto Nacional de Saúde Pública, um total de 181 amostras de funcionários daquele hotel.

Desde 19 de março Cabo Verde regista 11 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas das Boa Vista (7), Santiago (3) e São Vicente (1). Um desses casos, na Boa Vista, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer.

Os resultados dos testes à covid-19 entre os cerca de 200 trabalhadores daquele hotel, que contabiliza seis casos da doença, só serão conhecidos ao longo desta semana.

Na noite de domingo foram confirmados outros dois casos da doença entre pessoas ligadas ao hotel Riu Karamboa. Ambos os doentes cabo-verdianos - um homem de 33 anos e uma mulher de 24 anos - estiveram de quarentena no hotel, tal como os cerca de 200 trabalhadores ao longo de 25 dias, mas desde que começaram a apresentar sintomas, entre 07 e 08 de abril, foram colocados em isolamento, no centro de Saúde da Boa Vista.

Todas as amostras de casos suspeitos de covid-19 no país estão a ser analisadas no Laboratório de Virologia, instalado em março no Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, na cidade da Praia, que até sexta-feira tinha feito apenas cerca de uma centena de análises.

Entretanto, mais de 200 funcionários daquele hotel, que estavam em quarentena desde 19 de março, quando foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no seu interior -- que foi também o primeiro caso em Cabo Verde, um turista inglês de 62 anos que acabou por morrer -, saíram no domingo daquela unidade hoteleira.

Além dos seis casos que tiveram origem naquele hotel - dois cidadãos ingleses e quatro cabo-verdianos -, a Boa Vista contabilizou ainda o caso positivo de covid-19 numa turista dos Países Baixos. Há casos confirmados de covid-19 ainda na Praia, ilha de Santiago (três pessoas da mesma família) e no Mindelo, ilha de São Vicente (uma cidadã de nacionalidade chinesa).

Cabo Verde cumpre hoje 18 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O atual período termina ao final do dia 17 de abril, mas o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, -- que declara o estado de emergência após autorização do parlamento -- afirmou que vai comunicar ao país, na quinta-feira, a sua decisão sobre a eventual prorrogação.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Por regiões, a Europa somava hoje 85.271 mortos (mais de 1 milhão de casos), a América do Norte 25.661 mortos (619.640 casos), a Ásia 5.162 mortos (145.541 casos), o Médio Oriente 5.031 mortos (106.630 casos), a América do Sul e Caribe 3.001 mortos (70.213 casos), a África 874 mortos (16.285 casos) e a Oceânia 78 mortos (7.652 casos).