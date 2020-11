Celebrações de Natal em risco no Canadá

“Reduzir os vossos contactos, reduzir os encontros vai ser muito importante. O que fizermos nos próximos dias e semanas vai determinar o que vamos fazer no Natal”, alertou o primeiro-ministo Justin Trudeau numa conferência de imprensa esta sexta-feira.





em quase todas as regiões do Canadá, revela Theresa Tam, a responsável máxima do gabinete de Saúde Pública.“Um importante motor deste aumento da atividade viral continua a ser os encontros sociais informais, e atividade dentro e fora de nossas casas”, realça. “Nestes encontros mais relaxados como reuniões familiares, festas de anos, celebrações e atividades recreativas, é natural relaxar. Mas isto pode significar esquecer e baixar a guarda das precauções necessárias”, alerta Tam, em declarações à CNN.A responsável estima que o número de casos pode duplicar em poucas semanas se os canadianos não levarem a sério as precauções.As medidas de saúde são no Canadá responsabilidade de cada província.Ao mesmo tempo, são inúmeros os médicos que se desdobram em alerta de que só ações mais restritivas e direcionadas irão proteger os hospitais canadianos da ruptura.As consequências do Dia de Ação de Graças no Canadá está a ser visto como um caso de estudo nos Estados Unidos, já que idêntico dia no país está a aproximar-se rapidamente, numa altura em que os números norte-americanos estão já a bater recordes. Os dados mais recentes apontam para 187 mil casos num só dia.Andrew Cuomo, Governador de Nova Iorque, veio apontar o que os rastreios epidemiológicos têm mostrado: que o aumento de casos se deve a “três grandes áreas: estabelecimentos onde é servido álcool, ginásios e encontros no interior de casas particulares”.Chicago veio já pedir à população que fique em casa e que não convide família e amigos para o Dia de Ação de Graças.