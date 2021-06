China desenvolve vacina contra Covid-19 para inalar

"Se a vacina for inalada através de aerossol, pode formar uma imunidade da mucosa, além da imunidade humoral e celular, normalmente formada pela vacina injetável”, disse Chen Wei, citada pela Euronews. Os investigadores apostam na inalação através de aerossol para reforçar a imunidade da mucosa.





Esta vacina inalada combina a mesma tecnologia já aplicada pela empresa durante a investigação de uma vacina inalada contra tuberculose e a vacina injetável contra a Covid-19, também produzida nos seus laboratórios.



"Uma vacina inalada poderá ser mais eficaz do que as injetadas, pois o SARS-COV-2 entra no corpo humano através das vias aéreas. Uma vacina inalada pode ativar anticorpos nas vias aéreas oferecendo proteção extra" destaca Xuefeng Yu, chefe-executivo da CanSino Biologics.



A atual vacina injetável é de 0,5 mililitros por dose, explicou o especialista em vacinas de Xangai Tao Lina, citado no Global Times. Sublinha que, a vacina inalada, desenvolvida pela equipa de Chen Wei, pode atingir o mesmo efeito protetor com apenas uma dose de 0,1 mililitro, "isso significa que tem maior eficiência imunológica".



"A maior eficiência da pode vir da forma como a vacina entra no corpo", destacou Tao. "É inalado diretamente, o que mimetiza a infecção natural do vírus respiratório COVID-19, e então forma uma imunidade da mucosa", explicou.



A investigadora Chen Wei acrescenta que esta vacina aplicada por inalação poderá reduzir custo da produção e, consequentemente, torná-la mais acessível a todos.