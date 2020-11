Começam a ser usados os testes rápidos ao coronavírus

A mais-valia é mesmo a rapidez e a testagem em massa, embora estes testes de antigénio, como são chamados, sejam mais falíveis do que as outras formas de diagnóstico.



Ouvido pela Antena 1, Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, a instituição que trouxe estes testes para Portugal, explica que, se o resultado for negativo, mas a pessoa continuar com sintomas, haverá uma repetição do teste para que fiquem esclarecidas as dúvidas.



O antigo diretor-geral de Saúde a valorizar estes testes rápidos, que apresentam os resultados através de uma pequena placa, idêntica às dos testes de gravidez, onde surgem dois pequenos riscos para casos positivos de Covid-19.