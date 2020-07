Costa considera prematuro aligeirar medidas nos territórios mais atingidos

António Costa assumiu esta posição no final de uma reunião de hora e meia com o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, sobre o combate à pandemia da covid-19, na qual esteve acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, também coordenador do Governo para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Tal como já tinha observado em Sintra e na Amadora na quarta-feira, a metodologia [de combate à covide-19] colocada em prática está a provar bem, porque se conseguiu estabilizar em Loures o número de novos casos [de infeção] e há uma tendência decrescente de casos ativos, o que nos dá confiança em relação ao caminho seguido", sustentou o líder do executivo.

No entanto, de acordo com António Costa, "mantém-se uma necessidade de seguir este caminho, procurando reforçar as equipas de forma a conservar um trabalho de proximidade".

"A metodologia de integrar equipas multidisciplinares, com um trabalho de proximidade com as famílias e populações, tem sido muito positivo", insistiu, após elogiar o papel dos autarcas nessa "articulação" de esforços.

Logo a seguir, porém, António Costa considerou "prematuro antecipar o estado de classificação que foi feito no início deste mês", designadamente em relação às 19 freguesias mais atingidas na Área Metropolitana de Lisboa.

"Vamos continuar a trabalhar, mas estamos numa fase completamente distinta daquela que estávamos em março, quando o desafio era o de travar o crescimento exponencial. Depois, procurou-se reduzir a pandemia para uma situação de controlo. Ora, essa situação está hoje sob controlo em todo o território nacional", advogou.

Porém, de acordo com o primeiro-ministro, "não se pode desvalorizar o facto de em alguns locais muito precisos haver uma taxa de incidência ainda bastante elevada".

"Conseguiu-se aí estabilizar e reduzir o número de novos casos ativos, mas seria prematuro estar a aligeirar as medidas nestes territórios. Penso que isso é consensual entre todos, incluindo os presidentes de câmaras. Mas segunda-feira faremos uma avaliação global, porque estamos perante um processo dinâmico", justificou.