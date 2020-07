Costa reuniu-se com Rutte à procura de "pontos de convergência possíveis"

A discussão entre os dois chefes de Governo deu-se no quadro dos encontros bilaterais que António Costa tem mantido com outros líderes europeus antes do Conselho Europeu de sexta-feira e sábado, em Bruxelas.Em declarações aos jornalistas no final, António Costa considerou que o importante é “encontrar pontos de convergência possíveis”, o que pode ser feito “de várias maneiras”. Uma delas é, como propõe o presidente do Conselho Europeu, atribuir agora apenas 70 por cento do montante global, “reservando 30 por cento para uma segunda fase”.O primeiro-ministro português assegurou que os líderes dos 27 estão a trabalhar para encontrar uma forma de “governar este fundo que assegura todos”, para que “ninguém fique nas mãos dos caprichos de um só país”, mas também para que “ninguém fique livre de cumprir ou deixar de cumprir os compromissos comuns”.

“Tem de ser um plano que não pode ser nem um cheque em branco nem uma nova Troika. Temos de saber combinar aquilo que tem de ser a capacidade nacional de assumir compromissos e também a responsabilidade comum para cumprirmos com os objetivos que são comuns”, esclareceu.

“Para haver acordo tem de haver um compromisso”

Questionado sobre o facto de o Governo holandês pretender que o dinheiro seja atribuído em forma de empréstimos e não a fundo perdido, António Costa afirmou que “já todos percebemos que alguns só querem empréstimos e outros não aceitam que sejam só empréstimos”.



“Para haver um acordo tem de haver um compromisso”, defendeu. “A Comissão acho que fez um compromisso que foi justo, que foi propor dois terços em subvenções e um terço em empréstimos”.



“Charles Michel fez agora um novo reforço do compromisso: agora distribui-se parte e a outra parte fica para outro momento”, continuou. “Eu acho que agora a chave estará sobretudo na forma como depois são aprovados e executados os programas”.



