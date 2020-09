Covid-19. A luta europeia contra a pandemia

Desde o início da pandemia, há nove meses,. Depois de uma chegada abrupta do vírus, muitos dos Estados-membros conseguiram estabilizar a curva epidémica através de medidas de contenção: quarentena, uso de máscara e apelo ao distanciamento social e à etiqueta respiratória.No entanto,e as autoridades europeias para a saúde estão a ficar preocupadas.“Em alguns Estados-membros, a situação atual é até pior do que durante o pico de março”, lamentou esta quinta-feira a comissária da União Europeia para a Saúde, Stella Kyriakides. “É abundantemente evidente que esta crise não foi ultrapassada. Estamos num momento decisivo”.O mais recente boletim do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) revela, atribuído principalmente ao “aguardado e necessário levantamento de restrições durante o início do verão”., segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde o início da pandemia, o país já registou 1.931 mortes e 71.156 casos de infeção.O número de internamentos continuou a subir nas últimas 24 horas, registando-se mais 17, num total de 588 doentes internados com Covid-19. Nas unidades de cuidados intensivos estão agora internadas 85 pessoas contagiadas.

Espanha é país europeu com maior total acumulado de infeções

Portugal não é, porém, o caso mais preocupante neste momento quando se olha para o quadro europeu., 40 por cento dos quais concentrados na região de Madrid.Madrid continua, aliás, a ser a comunidade autónoma com o maior número de infeções. Das 1.310 pessoas que deram entrada em hospitais espanhóis no último dia, 486 fizeram-no em Madrid, 145 na Andaluzia, 110 em Castela e Leão e 104 na Catalunha.O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, advertiu esta quinta-feira quee instou a agir "com determinação" para assumir o controlo da pandemia.Desde segunda-feira que quase um milhão de pessoas na capital espanhola e arredores estão sujeitas a restrições rigorosas dos seus movimentos durante duas semanas.As mais de 850 mil pessoas atingidas (de um total de 6,6 milhões de habitantes na região)para ir trabalhar ou estudar, para visitar um médico, para responder a convocação jurídica ou para cuidar de pessoas dependentes.

Reino Unido e França com novos recordes diários

Também o Reino Unido tem levantado preocupações entre os especialistas em saúde pública.O total acumulado desde o início da pandemia no Reino Unido passou, assim, para 416.363 casos de contágio e para 41.902 óbitos.Um dos casos mais graves no último dia na Europa é, ainda assim,desde o início da pandemia nesse país.O total de casos confirmados através de teste em França passa, assim, para 497.237. Ainda nas últimas 24 horas, houve 52 mortes devido ao novo coronavírus, elevando o número total para 31.511.Os hospitais da região parisiense anunciaram esta quinta-feira que vão começar a adiar novamente as operações não urgentes devido ao aumento do número de casos na capital. Por outro lado, a região de Marselha vai tentar travar a imposição governamental do fecho dos restaurantes nos próximos 15 dias anunciada na quarta-feira pelo ministro da Saúde.

Itália mantém escalada de mortes diárias

Ainda no continente europeu,. Esta subida confirma uma tendência do aumento diário de óbitos no país que já foi o foco da pandemia na Europa.Foram ainda registados mais 1786 casos do que no dia anterior, elevando para 304.323 o valor total desde o início da pandemia. O número de casos ativos é neste momento de 46.780, com 2.731 pessoas internadas, mais 73 do que na quarta-feira.As regiões mais afetadas nas últimas 24 horas foram Véneto, com 248 novas infeções, e Lazio, com 230 novos casos.

