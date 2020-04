Covid-19. A resposta da Europa ao novo coronavírus

Face a este cenário, a União Europeia proibiu a entrada de estrangeiros na zona de fronteira aberta de Schengen. A medida foi aplicada a 16 de março, numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus na Europa.







A proibição suspende todas as visitas de cidadãos de fora da UE e de países não Schengen por 30 dias. As exceções abrangem os profissionais de saúde e outras pessoas cuja viagem seja considerada essencial.

Todas as viagens consideradas não essenciais a qualquer um destes países foram restritas. Ao mesmo tempo, cada país europeu aumentou o controlo fronteiriço nacional e promulgou severas restrições à vida pública, encerrando escolas e serviços e apelando ao isolamento social.







(A organização dos países encontra-se por ordem alfabética)



Alemanha





Restrições de fronteira





A Alemanha está a restringir a entrada de pessoas nas fronteiras com a Áustria, Suíça, França, Luxemburgo e Dinamarca.



O fluxo transfronteiriço de mercadorias continuará a ser permitido.



Os viajantes com sintomas que possam indicar uma infeção por coronavírus não podem entrar nem sair da Alemanha.





Medidas de contenção





Escolas, bares, ginásios, teatros, jardins zoológicos estão fechados.



São proibidas reuniões públicas com mais de duas pessoas, excluindo as reuniões domésticas ou relacionadas com trabalho.



Os restaurantes podem oferecer apenas serviços de entrega, e os salões de beleza, massagens e tatuagens estão fechados.

Áustria



Restrições de fronteira





A Áustria impôs controlo de fronteira interna com Itália, Liechtenstein e Suíça, recomendando à população que evite todas as viagens não essenciais ao exterior.



As autoridades austríacas suspenderam ainda todos os voos diretos - de e para a Itália, o Irão, a Espanha, a França, a Holanda, o Reino Unido, a Suíça, a Irlanda, a Coreia do Sul, a China, a Rússia e a Ucrânia – e comboios de passageiros da Itália, República Checa, Eslováquia, Eslovénia e Suíça.





Medidas de contenção





A Áustria proibiu eventos e reuniões e ordenou o encerramento de museus, teatros escolas, desde 16 de março. O governo proibiu ainda o turismo em hotéis durante as férias da Páscoa.



As caminhadas ao ar livre ainda são permitidas para pessoas sozinhas ou que morem na mesma casa, desde que respeitem uma distância de um metro.



Nos supermercados, a partir de 6 de abril, os clientes são obrigados a usar máscara no interior da superfície.





Embora as fronteiras estejam controladas e muitos voos suspensos, austríacos que estejam fora do país ou estrangeiros com visto austríaco e autorização de residência podem regressar, sendo obrigados a isolamento profilático por 14 dias.



Além disso, as pessoas que venham de países como a Alemanha, Itália, Suíça, Liechtenstein, Eslovênia e Hungria devem possuir um atestado médico a confirmar um teste biológico molecular negativo para a Covid-19.

Bélgica





Restrições de fronteira





O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica desaconselhou qualquer viagem ao exterior por 30 dias e impôs o controlo das fronteiras internas. A circulação rodoviária pela Bélgica exige comprovativo de residência e viagens posteriores.



A circulação de mercadorias e de pessoas com o objetivo de trabalhar na fronteira ou que pretendam voltar para casa, sendo a sua residência num Estado-Membro da EU, não serão impedidos.



Todos os cidadãos belgas e residentes permanentes que regressem à Bélgica de outro país devem permanecer em quarentena por 14 dias, evitando contacto próximo com outras pessoas e sair de casa o máximo possível. Os estrangeiros que desejam retornar ao seu país e precisam de entrar pela Bélgica podem fazê-lo desde que cumpram as medidas de higiene e o distanciamento social.







Medidas de contenção





A Bélgica está em confinamento desde 18 de março e estendeu as restrições à vida pública até 19 de abril. Todas as escolas, lojas não essenciais, cafés, restaurantes, bares e ginásios estão fechados.



Os belgas foram instruídos a ficar em casa, com exceção de quem tem de ir trabalhar, fazer compras ou ter consultas médicas. Foram também tomadas medidas de segurança nos transportes públicos e foram proibidas viagens não essenciais para fora do país.



Realizar atividade física ao ar livre ainda é permitido, mas apenas durante o exercício e não mais.

Bulgária





Restrições de fronteira





A Bulgária proibiu a entrada de pessoas provenientes de sete estados membros da UE e países da área de Schengen a 19 de março. Estão proibidas de entrar no país pessoas oriundas da República Popular da China, República Islâmica do Irão, Bangladesh, República da Índia, República das Maldivas, República Democrática Federal do Nepal, Sri Lanka, Espanha, Itália, Coreia do Sul, Reino Unido, Irlanda do Norte, França, Alemanha, Países Baixos e Suíça, com exceção de indivíduos com residência permanente na República da Bulgária.



Foram suspensos todos os voos de e para Itália e Espanha.





Medidas de contenção





O Parlamento da Bulgária declarou estado de emergência até 13 de abril. Sob as regras de emergência, escolas, universidades e jardins de infância vão permanecer fechados até 12 de abril. Restaurantes, cafés, ginásios e teatros estão fechados também.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bulgária instou os cidadãos a não viajarem para o exterior, a menos que seja absolutamente necessário.



Todos os nacionais e residentes que regressem de um dos países com restrições devem ficar em quarentena por 14 dias.

Chipre





Restrições de fronteira





Chipre suspendeu voos de todos os países do Espaço Económico Europeu e da Suíça. As exceções a esta medida incluem voos de carga, ajudas humanitárias, ambulância e repatriamento para Chipre. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chipre recomenda que se evitem todas as viagens ao exterior, a menos que seja absolutamente necessário.



É proibido qualquer desembarque de passageiros e tripulantes de navios de cruzeiro e barcos de recreio.



A entrada no país passa a estar restrita a estrangeiros até dia 30 de abril.





Medidas de contenção





Empresas, escolas e lojas não essenciais estão encerradas.



A partir de 31 de março, o governo impôs o recolher obrigatório das 21h00 até às 6h00, com apenas algumas exceções. Os residentes podem sair de casa apenas uma vez por dia e devem ter uma permissão, tendo as multas por violação destas medidas duplicado para os 300 euros.



Todos os viajantes que regressam a Chipre, independentemente do país de origem, são colocados em quarentena obrigatória durante 14 dias nas instalações de acomodação designadas pela República de Chipre. Além disso, os passageiros que chegarem ao país devem possuir um atestado médico recente.

Croácia





Restrições de fronteira





É proibida temporariamente a circulação nas fronteiras, exceto os cidadãos croatas que retornam a casa e os cidadãos da UE que regressam aos países de origem e precisam de circular pela Croácia.





Medidas de contenção





As escolas encerraram. As lojas estão fechadas, excepto lojas de bens essenciais, farmácias e postos de gasolina. Os cidadãos são aconselhados a ficar em casa, evitar qualquer contato social e a sair de casa apenas para comprar artigos de primeira necessidade. A 19 de março, reuniões públicas de mais de cinco pessoas foram proibidas.



Os portos marítimos foram encerrados, excepto para mercadorias e operações de estaleiro.



Todos os nacionais e residentes que regressem de um país com casos de infeção confirmados devem ficar em quarentena por 14 dias.

Dinamarca





Restrições de fronteira





As fronteiras estão fechadas, exceto para cidadãos dinamarqueses e residentes estrangeiros da Dinamarca. O transporte de mercadorias ainda é permitido.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca desaconselha todas as viagens não essenciais para qualquer país do mundo devido ao coronavírus. Além disso, o Ministério desaconselha todas as viagens ao Irão e a certas regiões da Itália, Áustria, Coreia do Sul e China.



O turismo de cruzeiros foi suspenso na Dinamarca, assim como a atividade de transportes como ferry de passageiros.







Medidas de contenção





A Dinamarca proibiu reuniões públicas de mais de dez pessoas e ordenou o encerramento de restaurantes e ginásios. Creches, escolas, universidades e instituições públicas estão fechadas. Todas as atividades de lazer estão também canceladas.



O Governo dinamarquês aconselha os viajantes que chegam ao país a ficar em casa por 14 dias, independentemente do país de origem, duração da estadia no exterior e se as pessoas são cidadãos, residentes ou estão apenas temporariamente no território.



A 23 de março, a Dinamarca estendeu o bloqueio nacional até 13 de abril.

Eslováquia





Restrições de fronteira





A Eslováquia introduziu controlos nas fronteiras, suspendendo todas as viagens internacionais de e para o país.





Medidas de contenção





A Eslováquia declarou estado de emergência no dia 15 de março para conter o surto de coronavírus, ordenando o encerramento de todas as lojas, exceto lojas de alimentos, farmácias, bancos, postos de gasolina e correios.



A 25 de março, o parlamento da Eslováquia aprovou uma legislação que permite às autoridades de saúde pública usar dados de telecomunicações para garantir que as pessoas em quarentena permaneçam isoladas.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda que os cidadãos da República Eslovaca não viajem para nenhum país do mundo.



Foram proibidos os serviços de táxi, exceto o transporte de mercadorias, uma vez que os taxistas podem levar medicamentos ou mantimentos, por exemplo a pessoas idosas.

Eslovénia





Restrições de fronteira





A Eslovénia suspendeu a partir de 17 de março todos os voos internacionais de passageiros.



As fronteiras permanecem abertas, no entanto, o número de pontos de passagem com a Itália e a Áustria foram reduzido e os exames de saúde foram introduzidos.



A 27 de março, o governo disse que colocaria em quarentena por 14 dias todos os cidadãos que retornassem de locais com um grande número de casos confirmados de coronavírus.







Medidas de contenção





Cafés, restaurantes, centros comerciais, escolas, bares, aeroportos e estações de comboio estão todos fechados.



A partir de 16 de março, todos os transportes públicos no país pararam.



A 30 de março, as pessoas podem deixar o seu município apenas para fins profissionais ou médicos.



Supermercados, farmácias, bancos e postos de gasolina estão abertos, mas sob as novas restrições: quem entra em um espaço público fechado, como uma loja de alimentos, deve usar luvas de proteção e cobrir a boca e o nariz com uma máscara ou um cachecol. Os idosos só podem entrar nas lojas de alimentos das 8h00 às 10h00 - horário reservado para grupos vulneráveis.

Espanha





Restrições de fronteira





As fronteiras estão fechadas, exceto para cidadãos, residentes, funcionários diplomáticos e pessoas que precisam de atravessar a fronteira para trabalhar.



É proibido o transporte de passageiros em navios de passageiros entre o continente espanhol e as Ilhas Canárias, Ceuta e Melilla. O tráfego limitado entre o continente e as Ilhas Baleares é mantido, mas os passageiros devem provar que sua viagem é essencial.



A navegação recreativa privada é proibida.







Medidas de contenção





Todos os trabalhadores não essenciais devem ficar em casa por duas semanas, de 30 de março a 9 de abril. Os trabalhadores vão receber os salários habituais, mas têm que compensar as horas perdidas posteriormente.



As exceções incluem abastecimento de mercado, serviços de saúde e hospitalares, media ou serviços bancários, entre outros.



Desporto ao ar livre não é permitido e as escolas estão fechadas.

Estónia





Restrições de fronteira





As fronteiras estão fechadas, exceto para os nacionais e residentes. É obrigatório o isolamento de 14 dias para qualquer pessoa que entre no país.



A circulação está restrita a Estónia e a Finlândia, exceto em casos de pessoas que têm de se deslocar para trabalhar.



O transporte de mercadorias ainda é permitido, mas os navios de cruzeiro não podem entrar nos portos da Estónia.







Medidas de contenção





Todos os eventos públicos são proibidos. Escolas, museus, cinemas e casinos estão fechados até ao dia 1 de maio. Os restaurantes e bares devem fechar às 22h00, e somente a venda “takeaway” e a entrega ao domicílio serão permitidas à noite.



No espaço público não podem estar juntas mais de duas pessoas, mantendo uma distância de dois metros uma da outra.



O Conselho da Polícia e da Guarda de Fronteiras realiza verificações de saúde nos pontos de passagem de fronteira.



Finlândia





Restrições de fronteira





A Finlândia restringiu a circulação de pessoas através das suas fronteiras a 19 de março. Bens e carga são ainda permitidos.



O governo finlandês decidiu restringir a circulação entre a região de Uusimaa e outras regiões da Finlândia a partir de 27 de março, até pelo menos 19 de abril.



Todos os cidadãos finlandeses e residentes permanentes que regressem à Finlândia de outro país devem permanecer em condições equivalentes a quarentena por 14 dias e evitar contacto próximo com outras pessoas e sair de casa o máximo possível.







Medidas de contenção





A Finlândia ordenou que se fechassem as escolas para a maioria dos alunos e se encerrassem universidades e atividades públicas de lazer a partir de 18 de março.



Reuniões públicas com mais de dez pessoas são proibidas. As pessoas são aconselhadas a manter distância e ficar em casa o máximo possível.



Restaurantes, cafés e bares estão fechados até o fim do mês de de maio. Viajar dentro do país é permitido, embora não seja recomendado.



A 27 de março, o Parlamento aprovou um bloqueio de três semanas na região em torno de Helsinque, o epicentro do surto de coronavírus na Finlândia.

França





Restrições de fronteira





As fronteiras externas com países não Schengen estão fechadas e todas as viagens estão proibidas dentro do território francês.



As fronteiras internas estão a ser controladas.



O fluxo de mercadorias transfronteiriço é autorizado a entrar no território francês desde que seja compatível com as medidas de proteção de saúde pública.





Medidas de contenção





O Governo francês estendeu o bloqueio nacional até 15 de abril. Escolas e universidades estão fechadas, assim como todas as lojas, que não vendam alimentos, nem sejam farmácias, bancos, postos de gasolina e tabacarias.



Os funcionários são incentivados a trabalhar em casa e qualquer movimento fora de casa é restrito ao trabalho, compras de bens essenciais, exercício físico ou atendimento médico.



Os cidadãos precisam preencher um formulário com o motivo para saírem de casa.

Grécia





Restrições de fronteira





A Grécia proibiu voos de e para Espanha e todas as rotas rodoviárias e marítimas, assim como voos para Itália, Albânia e Macedónia do Norte.



Suspendeu voos do Reino Unido, Turquia e Holanda até 15 de abril.



É obrigatória uma quarentena de duas semanas para todas as chegadas ao país.







Medidas de contenção





Todas as lojas, além de supermercados, farmácias, bancos, postos de gasolina e serviços de entrega de alimentos, estão fechadas desde 18 de março. Escolas, bares, clubes, teatros, ginásios, cabeleireiros já estavam fechados anteriormente e os serviços públicos passaram a ser principalmente online.



Reuniões em igrejas não são permitidas e a maioria dos hotéis fica fechada até 30 de abril.

Hungria





Restrições de fronteira







A Hungria fechou fronteiras para passageiros internacionais, apenas cidadãos húngaros podem entrar no país. A restrição refere-se a todas as fronteiras rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas.



Restrições à circulação foram introduzidas em todo o território no período entre 28 de março e 11 de abril.







Medidas de contenção





A Hungria aprovou uma extensão ilimitada do estado de emergência.



Os cidadãos podem fazer compras e atividade física na rua, mas devem respeitar o distanciamento social.



As pessoas podem sair de casa apenas para o trabalho, por razões médicas, para casar, para enterrar familiares próximos, para cuidar de pais ou pessoas doentes.



O governo fechou todas as escolas e introduziu restrições às reuniões públicas. Eventos e estabelecimentos culturais e desportivos estão também fechados. Os restaurantes estão fechados.





Quem não cumprir tais medidas, pode ficar sujeito a uma pena de até cinco anos de prisão.

Irlanda





Restrições de fronteira





A Irlanda está a desaconselhar todas as viagens não essenciais ao exterior pelo menos até 29 de março. Isso inclui a Grã-Bretanha, mas não se aplica à Irlanda do Norte. Qualquer pessoa que venha para a Irlanda, além da Irlanda do Norte, deverá ficar em isolamento por 14 dias, incluindo nacionais e residentes.



A Comissão Nacional de Planeamento em Saúde e Emergência concordou que nenhum navio de cruzeiro pode entrar em qualquer porto irlandês.







Medidas de contenção





A Irlanda fechou escolas, universidades, bares e creches, assim como todos os serviços de vendas não essenciais. Os eventos sociais organizados são proibidos e as reuniões ao ar livre são limitadas a quatro pessoas, a menos que todos sejam da mesma casa. Cafés e restaurantes podem oferecer apenas comida para viagem.

Itália





Restrições de fronteira





Não há controlos de fronteira no espaço Schengen.



Qualquer pessoa que chegue à Itália por transporte aéreo, marítimo, ferroviário ou terrestre deve entregar uma declaração à transportadora no momento do embarque que, clara e detalhadamente, especifique os motivos da viagem, o endereço completo da casa ou residência na Itália onde o período de vigilância em saúde e isolamento profilático será realizado. Todas as pessoas que entrem no país são obrigadas a ficar em isolamento por 14 dias.



Serviços de autocarros internacionais passam a ser reduzidos. A Itália suspendeu o transporte marítimo regular de e para a Sardenha, mas transporte de



Foram suspensas também as ligações e o transporte comum de pessoas para e da Sicília.







Medidas de contenção





O país está fechado. Os italianos foram instruídos a ficar em casa. Escolas, universidades e muitas lojas estão fechadas.



As viagens dentro do país são proibidas.



O Governo fechou todas as empresas que não são consideradas essenciais para a cadeia de abastecimento de bens essenciais para o país



As viagens no país são permitidas apenas por requisitos de trabalho ou necessidades de saúde ou por motivos de necessidade, como compras de alimentos e outros itens essenciais.

Letónia





Restrições de fronteira





A Letónia suspendeu a entrada de quase todos os estrangeiros no país desde 17 de março. Todas as viagens internacionais, por via aérea, ferroviária, marítima e rodoviária, foram canceladas







Medidas de contenção







Reuniões públicas com mais de 50 pessoas são proibidas.







A 24 de março, o governo estendeu medidas cautelares. Os ginásios, os centros comerciais estão fechados aos fins-de-semana, excluindo farmácias, clínicas veterinárias, oftalmologistas, lojas de jardinagem e construção.



Liechtenstein





Restrições de fronteira





Circulação comercial (exceto transporte de passageiros), circulação de passageiros para serviços de emergência e circulação através da Áustria são



possíveis sem escala. Em todos os outros casos, é necessário um certificado de saúde para entrar no país.







Medidas de contenção





Escolas e creches estão fechadas desde 16 de março. Bares, restaurantes, lojas, salões de beleza estão fechados.



Mercearias, postos de gasolina, estações de comboio, bancos, correios, hotéis e oficinas de reparos de bicicletas e carros permanecem abertos.



Hospitais, clínicas, farmácias também estão isentos da proibição e permanecem abertos. Reuniões públicas com mais de cinco pessoas são proibidas.

Lituânia





Restrições de fronteira





Os estrangeiros não podem entrar na Lituânia, exceto os motoristas e membros de tripulação, empregados em empresas lituanas que operam transporte comercial internacional de mercadorias, bem como pessoas autorizadas a residir no país. Estes são obrigados a fazer quarentena durante 14 dias.



A entrada de navios de cruzeiro no porto de Klaipeda é proibida.







Medidas de contenção





Os cidadãos lituanos estão proibidos de deixar o país, exceto em viagens de negócios. A proibição tem exceções para motoristas, diplomatas e pessoas que passam pelo país a caminho de casa.



As escolas e creches foram obrigadas a fechar a partir de 16 de março e as reuniões públicas com mais de duas pessoas são proibidas.



O país está em confinamento obrigatório até 13 de abril.

Luxemburgo





Restrições de fronteira





A 23 de março, todos os voos de e para o aeroporto de Luxemburgo foram suspensos. Os trabalhadores fronteiriços, no entanto, estão autorizados a entrar no país.







Medidas de contenção





O Luxemburgo declarou estado de emergência por três meses.



Escolas, bares, restaurantes, museus, ginásios, lojas não essenciais estão fechadas. As atividades culturais, recreativas e sociais estão suspensas.



O exercício é permitido, desde que se respeite o distanciamento social.



Somente viagens essenciais são permitidas e as Medidas de segurança foram reforçadas nos transportes públicos.



As pessoas foram instruídas a ficar em casa e só podem ir a farmácias, supermercados, consultas médicas ou trabalhar.

Malta





Restrições de fronteira





Malta proibiu viagens de e para Itália, Suíça, França, Alemanha, Espanha, China, Hong Kong, Singapura, Japão, Irão e Coreia do Sul.



É obrigatório um período de quarentena de 14 dias a todas as chegadas.



Todos os voos para entrar em Malta foram suspensos a partir de 20 de março e as viagens ao exterior são proibidas, sendo os turistas aconselhados a deixar o território o mais rápido possível.







Medidas de contenção





Todas as lojas e serviços não essenciais estão fechados, assim como restaurantes, bares e ginásios. O encerramento das escolas foi prorrogado até junho e as reuniões públicas, de qualquer natureza, são proibidas.



Não são permitidos passageiros em pé a bordo de autocarros.

Noruega





Restrições de fronteira





As fronteiras estão fechadas, exceto para noruegueses e residentes estrangeiros. As pessoas que regressam do exterior devem ficar em quarentena por 14 dias.







Medidas de contenção





Escolas, creches, universidades, restaurantes, entre outros, estão fechados até 13 de abril e todos os eventos desportivos foram cancelados.



Os profissionais de saúde envolvidos no tratamento de pacientes são proibidos de deixar o país até o final de abril.



Em espaços públicos, as pessoas devem manter pelo menos um metro de distância de outras pessoas.

Países Baixos





Restrições de fronteira





As fronteiras para pessoas de fora da Europa em viagens não essenciais foram fechadas a partir de 19 de março







Medidas de contenção





Escolas, restaurantes, cafés, academias estão fechadas até 6 de abril.



Mercearias, postos de gasolina e farmácias estão abertos, mas as pessoas devem respeitar o distanciamento social e pagar por cia eletrónica.



O governo holandês aconselhou as pessoas a ficarem em casa. Todas as reuniões são proibidas até 1 de junho, incluindo reuniões com menos de 100 pessoas, com exceção de funerais e casamentos religiosos.

Polónia





Restrições de fronteira





Não há voos ou comboios internacionais. Os estrangeiros são proibidos de entrar, a menos que trabalhem ou residam na Polónia. Qualquer pessoa que regresse tem de ficar em quarentena por 14 dias.



Os voos domésticos também foram suspensos.







Medidas de contenção





Escolas e creches estão fechadas, assim como restaurantes, bares e casinos.



A partir de 24 de março, reuniões públicas com mais de duas pessoas são proibidas, excluindo famílias, e as pessoas podem sair de casa apenas para atividades essenciais.



Serviços religiosos, incluindo funerais, são limitados a cinco pessoas.



O número de pessoas permitidas no transporte público e nos supermercados foi limitado. Mercearias e farmácias estão abertas, com horário reservado para os idosos.



A partir de 1 de abril, parques, praias e centros de aluguer de bicicletas estão fechados, e os menores devem estar acompanhados por adultos quando estiverem na rua.

Portugal





Restrições de fronteira





As fronteiras externas com países não Schengen estão fechadas. Todo o tráfego aéreo e ferroviário de passageiros com a Espanha foi suspenso até 15 de abril.



Com os controlos nas fronteiras para impedir o turismo, os navios de cruzeiro não têm permissão para desembarcar passageiros estrangeiros.



Foram suspensos voos de e para Itália e as fronteiras com a Espanha estão fechadas.



Ainda é permitida a circulação para a entrada de nacionais e titulares de autorizações de residência, bem como para trabalhadores transfronteiriços e transporte de mercadorias.







Medidas de contenção





Portugal declarou estado de emergência a 18 de março por pelo menos 15 dias. Prolongou-o posteriormente por mais 15.



Escolas e empresas não essenciais estão fechadas.



Os cidadãos devem evitar sair de casa, mas podem ir trabalhar, ajudar familiares e acompanhar menores.



Todos os estrangeiros com pedidos pendentes, incluindo requerentes de asilo, serão tratados como residentes permanentes até pelo menos 1 de julho de forma a garantir que os migrantes tenham acesso à saúde pública.

Reino Unido





Restrições de fronteira





Não há controlos de fronteira, mas o Governo desaconselha todas as viagens não essenciais a qualquer país do mundo por 30 dias (a partir de 17 de março).







Medidas de contenção





Todas as lojas, exceto as essenciais, estão fechadas.



O Governo proibiu reuniões públicas de mais de duas pessoas, excluindo as que vivem juntas, e proibiu eventos sociais, incluindo casamentos e batismos, mas não funerais.



A circulação fora de casa restringe-se a ir comprar comida, ir trabalhar ou fazer exercício uma vez por dia.

República Checa





Restrições de fronteira





Estão proibidas quase todas as viagens internacionais a partir de 16 de março. A proibição abrange todos os estrangeiros, não apenas aos oriundos de países com casos de Covid-19 confirmados.



A República Checa introduziu as chamadas “faixas prioritárias” para a circulação prioritária e o transporte de materiais e dispositivos médicos, sanitários, animais vivos, mercadorias perecíveis, correio e combustível para o abastecimento contínuo de postos de combustível.



Os serviços internacionais de autocarros e comboios (regulares e ocasionais) foram suspensos, com exceção do transporte de repatriação.



É permitida a entrada no território aos cidadãos ou pessoas com permissão de residência temporária ou permanente na República Checa.







Medidas de contenção





O país reforçou as restrições a 16 de março para combater o novo surto de coronavírus, restringindo o movimento público a deslocações para o trabalho, fazer compras e algumas outras atividades limitadas até 24 de março, tendo sido prorrogado até 1 de abril.



As escolas estão fechadas e eventos públicos com torneios desportivos e espetáculos são proibidos.



Os comboios internos e os autocarros normais estão a funcionar mas com horário reduzido.

Roménia





Restrições de fronteira





As fronteiras estão fechadas para todos os estrangeiros, exceto os residentes, familiares de cidadãos romenos e trabalhadores estrangeiros.



É imposta uma quarentena de 14 dias a pessoas provenientes de países com mais de 500 casos confirmados.







Medidas de contenção





A Roménia fechou as escolas. Os cidadãos podem sair de casa apenas para trabalhar, com uma nota assinada pelos empregadores, e comprar alimentos. Os movimentos dos idosos são particularmente restritos e não podem usar transportes públicos.

Suécia





Restrições de fronteira





A Suécia decidiu fechar as fronteiras para a maioria dos cidadãos não pertencentes à UE a partir de 19 de março e por 30 dias, em conformidade com os conselhos do Conselho Europeu e da Comissão.







Medidas de contenção





São proibidas reuniões públicas de mais de 500 pessoas.



Escolas secundárias, universidades e escolas profissionais estão fechadas, mas as escolas primárias ainda estão abertas.



O governo desaconselha as viagens dentro do país, mas não as proibiu.

Suíça





Restrições de fronteira





O governo suíço, em 25 de março, disse que estava a alargar o controlo de fronteira para incluir todos os países na zona de fronteira aberta de Schengen para ajudar a proteger as pessoas contra o coronavírus.







Medidas de contenção





A Suíça fechou escolas e universidades. As reuniões públicas são limitadas a cinco pessoas que devem manter distância de dois metros umas das outras.



Eventos públicos e privados, incluindo eventos desportivos e atividades de clubes, são proibidos.



As lojas estão fechadas, exceto mercearias, farmácias, instalações de saúde e transportes públicos.



Mercados, restaurantes, bares e instalações de lazer e entretenimento estão fechados, assim como cabeleireiros, salões de beleza e massagens e estúdios de tatuagens.



Todas restrições permanecem em vigor até 19 de abril.





