COVID-19. António Costa anuncia novas medidas de contenção a nível nacional

Novas medidas

É nesse sentido que vão as diversas medidas agora anunciadas por António Costa, algumas das quais, como o encerramento dos estabelecimentos de ensino e a limitação de visitas a lares de idosos, agora alargada a todo o país, seguem o parecer "inequívoco a todos os Estados da União Europeia", do Centro Europeu para a Prevenção e Combate às Doenças.

"Manda o princípio da prudência que determinemos desde já e com efeitos a partir de segunda-feira, o encerramento de todas as atividades letivas presenciais até ao período de férias da Páscoa" anunciou António Costa, confirmando uma medida anunciada uma hora antes à RTP.

Esta será "sujeita a reavaliação no próximo dia 9 de abril, de forma a então determinarmos e decidir o que fazer quanto ao terceiro período", revelou o primeiro-ministro.

Encerramento das discotecas e estabelecimentos similares, a redução em um terço da lotação máxima de cada estabelecimento de restauração, determinar a limitação da frequência de centros comerciais ou de serviços públicos. Medidas a implementar e que visam evitar a presença de um excesso de pessoas dentro de um mesmo espaço, referiu António Costa.





Navios de cruzeiro poderão continuar a aportar, mas apenas para reabastecimento e não para o desembarque de passageiros, exceção “naturalmente” feita aos cidadãos portugueses, que são sempre “muito bem-vindos”, frisou o primeiro-ministro.







Os idosos merecem uma "particular preocupação", pelo que será estendida a todo o país a limitação de visitas a lares de idosos.

Fase "de evolução"



António Costa referiu que o pior ainda deverá estar por vir.





"Temos de partir do princípio que esta pandemia, no continente europeu e designadamente em Portugal, não atingiu ainda o seu pico, pelo contrário, está em fase de evolução”, afirmou.





O primeiro-ministro admitiu como “muito provável” que nas próximas semanas, “mais doentes venham a ser contaminados, por ventura com mais graves consequências para a sua saúde e para a sua própria vida e que este possa ser um surto mais duradouro” do que originalmente previsto.



Para enfrentar esta situação excepcional, o Conselho de Ministros, que estará reunido durante a noite de quinta-feira, "irá adotar também um conjunto de medidas a ser desenvolvidas no briefing final", adiantou António Costa.





A prioridade será "para o reforço do Sistema Nacional de Saúde, para assegurar a proteção do emprego, contribuindo para a viabilidade de empresas que estão a ser particularmente atingidas neste período de crise e, finalmente, para garantir o rendimento das famílias" anunciou.





Quanto à situação excecional das famílias que têm de acompanhar crianças afetadas pelo encerramento das escolas “iremos criar um mecanismo especial que assegure a remuneração parcial em conjunto com as entidades patronais, de forma a minorar o impacto negativo no rendimento das famílias”, garantiu o primeiro-ministro.





Medidas especiais serão também adotadas para "apoiar os profissionais de saúde, de segurança, de serviços de emergência e de outros profissionais que também tendo filhos são imprescindíveis ao funcionamento da sociedade”, acrescentou, sem entrar em especificidades.

Agradecimentos



António Costa fez ainda questão de terminar com uma série de agradecimentos.





"A todos os partidos políticos", pela "forma empenhada com que estão a encarar este momento" e uma "palavra de gratidão, confiança e apreço pelo enorme esforço que todos os profissionais de saúde estão neste momento a fazer para responder o melhor possível a uma circunstância absolutamente extraordinária com que nos confrontamos e que com determinação e todos juntos seremos certamente capazes de enfrentar e de superar".



O primeiro-ministro não deixou de partilhar uma mensagem “de todos os portugueses”, desejando a rápida recuperação dos que já estão contaminados pelo COVID-19 e outra, de "esperança e confiança também para os que estão sob vigilância".