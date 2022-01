Covid-19. As mudanças nas regras que entram em vigor

Milhares de alunos voltam hoje à escola depois de uma semana de contenção. O regresso às aulas faz-se com algumas alterações nas regras covid, desde logo o fim do confinamento de turmas. Se houver um caso covid numa turma, só o aluno infetado fica sujeito a isolamento. Mas as mudanças não ficam limitadas ao contexto escolar.