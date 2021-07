Covid-19. Autoridades de Tóquio alarmadas com novo recorde de infeções

Tóquio relatou esta quinta-feira 3865 novos casos, diante de 3177 de quarta-feira e o dobro dos números da semana anterior, estabelecendo um recorde histórico desde o início da pandemia.”, afirmou Katsunobu Kato, o porta-voz do Governo aos jornalistas, que acrescentou que os novos casos estão aumentar em todo o país.O Japão reportou mais 9500 casos, o que elevou o número total para 892 mil infeções e cerca de 15 mil óbitos desde o início da pandemia.

O país manteve números de infeções e de óbitos mais baixos que outros países. Mas a média semanal a nível nacional tem vindo a subir, o índice de transmissibilidade está agora nos 28 por 100 mil habitantes. Em Tóquio esse valor está nos 88 por 100 mil habitantes.



Quarto estado de emergência

A capital nipónica está no quarto estado de emergência desde 12 de julho, um dia antes do arranque dos Jogos Olímpicos, que começaram na passada sexta-feira, com uma ampla oposição da população que tem o receio de que as Olimpíadas possam piorar o surto.Por enquanto, não foi detetado contágio relacionado com os milhares de atletas estrangeiros que foram para o Japão.No entanto, as pessoas continuam a circular nas ruas, apesar dos apelos das autoridades de saúde para que permaneçam em casa.O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, revelou que o seu Governo vai decidir na sexta-feira se alarga as medidas de emergência. É provável que o estado de emergência em Tóquio se prolongue até 31 de agosto e que as três regiões vizinhas da capital e Osaka – a terceira cidade mais populosa do Japão - sejam também adicionadas.Suga defendeu as medidas tomadas pelo Governo para travar a propagação do novo coronavírus e negou que os Jogos Olímpicos tenham contribuído para o aumento recorde de infeções, pois acontecem dentro de fortes restrições de movimento para todos os participantes.O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos, por sua vez, anunciou hoje 24 novas infeções de pessoas envolvidas nos Jogos, incluindo três atletas. Até o momento, 193 positivos pelo novo coronavírus foram detetados em pessoas que participam dos Jogos, dos quais 20 afetam atletas.

Férias, Jogos Olímpicos e festas

O médico especialista Shigeru Omi, que chefia o painel que assessora o Governo no combate à pandemia, citou“O maior problema é que a sensação de perigo não é compartilhada por toda a sociedade. Se ainda não houver consciência, a disseminação do vírus vai acelerar e em breve colocará uma pressão maior no sistema de saúde”, alertou Omi.O especialista apelou ainda a "tomar mais medidas" para reduzir o contacto entre os cidadãos e destacou que o Governo e a comissão organizadora dos Jogos "têm a responsabilidade de fazer todo o possível para evitar o colapso do sistema de saúde".

A situação nos hospitais

Nos hospitais de Tóquio estão internados dois atletas olímpicos estrangeiros e 38 estão em isolamento em hotéis designados pelas autoridades.Koike acrescenta que os médicos estão sob fortee recorda que os especialistas estimam que o número diário de novos casos em Tóquio pode ultrapassar os 4500 em meados de agosto.A governadora frisou que os adultos na faixa dos 30 anos e os mais jovens dominam agora os casos recentes e apela à população para manter as medidas de prevenção básicas - usar máscara e evitar festas.”, afirmou.Koike apelou ainda aos menores de 64 anos, faixa etária em que a grande maioria ainda não está inoculada, para que tomem a vacina assim que forem chamados.

Já Masataka Inokuchi, médico num hospital de Tóquio, frisa que o aumento de doentes com Covid-19 está a levar os hospitais a adiarem cirurgias programadas e a reduzirem outros tratamentos. Milhares de pessoas com testes positivos estão em casa ou em hotéis designados a aguardar uma cama hospitalar.







