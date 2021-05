Covid-19. Brasil regista 1.899 mortes e 76.490 novos casos de infeção

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o número total de mortes por covid-19 no Brasil desde o início da pandemia aumentou para 448.208, enquanto o número de casos de infeção pela doença ultrapassou os 16 milhões.



Na sexta-feira, o Brasil tinha registado 76.855 novos casos de infeção pelo coronavírus e aproximava-se de um total 16 milhões de infeções, com 15.970.949 casos no acumulado desde o início da pandemia.



Em relação ao número de mortes, o país sul-americano, com 212 milhões de habitantes, contabilizou naquele dia 2.215 óbitos.



As infeções aumentaram nas últimas semanas, após o fim das medidas de distanciamento social impostas pelos governadores e prefeitos, e as preocupações dos especialistas subiram de tom nos últimos dias, depois de terem sido detetados no país os primeiros casos da variante originalmente detetada na Índia.



Cinco meses após o início do processo de vacinação no Brasil, apenas cerca de 20% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina, enquanto a percentagem é de cerca de 10% no caso daqueles que completaram as duas doses.



Deste modo, o Brasil continua a ser o segundo país com mais mortos no mundo por covid-19 e o terceiro com mais infeções, em números absolutos.



A taxa de incidência da doença em solo brasileiro aumentou hoje para 213,3 mortes e 7.636 casos por 100 mil habitantes, sendo que a taxa de letalidade permanece em 2,8%.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.445.582 mortos no mundo, resultantes de mais de 165,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.