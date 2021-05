Covid-19. Cabo Verde Airlines retoma voos em 18 de junho com ligação a Lisboa

Em comunicado enviado à agência Lusa, a companhia, liderada desde 2019 por investidores islandeses, refere que "irá oficialmente retomar as suas operações no dia 18 de junho com um voo semanal, às sextas-feiras, entre a ilha do Sal e Lisboa, em Portugal", acrescentando que essa retoma "será gradual, conectando o arquipélago através do ponto central no Sal" e que as reservas estão disponíveis a partir de hoje.

Segundo a companhia, posteriormente, de 28 de junho até 28 de março de 2022, a CVA irá operar quatro voos semanais entre Praia/Sal e Lisboa às sextas e segundas-feiras, um voo semanal para e de Sal/Praia/Boston às terça-ferias, com regresso às quartas-feiras, e um voo semanal para e de Sal/São Vicente/Paris aos sábados com retorno aos domingos.

A companhia, sem realizar voos comerciais desde o encerramento dos aeroportos cabo-verdianos, em 19 de março de 2020, para conter a pandemia de covid-19, sublinha que este retorno "será gradual e far-se-á com dois aviões".