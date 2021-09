Covid-19. Certificado digital deixa de ser exigido em restaurantes e hotéis

A medida foi anunciada hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros em que foi decidido que Portugal deixa a partir do dia 01 de outubro de estar em estado de contingência, passando para situação de alerta, e entra na terceira e última fase do plano de desconfinamento aprovado em 29 de julho.



O certificado digital ou um teste negativo à covid-19 eram até agora exigidos para o consumo de refeições no interior de restaurantes, a partir da tarde de sexta-feira e aos fins de semana e também no momento de 'check-in' dos clientes em alojamentos e unidades hoteleiras.



O fim do certificado de vacinação ou de teste abrange igualmente as aulas de grupo em ginásios.



Na base desta decisão de avançar para a terceira fase do plano está o facto de a 'task-force' estimar que na próxima semana o país atinge 85% da população com vacinação completa contra a covid-19.



António Costa precisou que a "experiência consolidada" em relação aos restaurantes permitiu dar este passo de eliminar a exigência de certificado digital de vacinação, bem como das restrições do número de pessoas por grupo.



O certificado digital vai passar a ser exigido nas discotecas e bares que, de acordo com as medidas decididas, podem retomar a sua atividade, depois de cerca de um ano e meio encerrados.