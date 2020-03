Covid-19. "Em abril não há dinheiro para pagar salários"

A mesma perceção tem o presidente da AEP, que apresentou ao Governo um conjunto de medidas adicionais para minorar o impacto do Covid-19.. No que se refere às linhas de crédito recorda que, por um lado, os bancos também estão a trabalhar com menos efetivos e por isso a demora na apreciação acentua-se e, por outro lado, os critérios de aferição para a atribuição do crédito continuam a ser os mesmos o que significa esperar um mês.Relativamente aoe para evitar que mais empresas deixem de pagar salários, considera que é fundamental que produza efeitos a partir de março.. Um requerimento que, lembra, ainda não existe e uma plataforma que ainda não está operacional.A área do comércio e serviços em Portugal emprega um milhão e 700 mil trabalhadores e destes apenas 200 mil estão no sector alimentar que, ainda assim, segundo Vieira Lopes, é o que está a ter menos problemas.

O Governo comprometeu-se com os parceiros sociais a publicar ainda esta terça-feira a portaria com as alterações ao lay off simplificado.



João Vieira Lopes, que participou ontem na reunião da Concertação Social, vê com satisfação o compromisso do Governo no sentido de que as empresas que tenham sido encerradas por decisão administrativa ou legislativa tenham acesso imediato a este mecanismo.. Dá como exemplo o comércio automóvel, que nesta altura tem os stands fechados mas as oficinas a laborar.. São situações de expectativa económica previsível que, do seu ponto de vista, devem ser consideradas para efeitos deApesar de já terem sido anunciadas pelo Governo outras medidas que João Vieira Lopes considera como positivas, como a suspensão dos despejos, a suspensão das contribuições para a segurança social, ou o pagamento pelo Estado das dívidas às empresas, ainda assim, reitera que não vão chegar para travar o encerramento de empresas.. Por isso, Luís Miguel Ribeiro defende que mais do que adiar o pagamento de rendas ou impostos, o Governo “devia eliminar temporariamente algumas obrigações fiscais”.Ainda hoje oe o ECO divulgaram uma carta da Padaria Portuguesa dirigida ao Governo em que a empresa adianta que "perante uma inesperada e abrupta quebra de faturação”, pela primeira vez na história da empresa, as receitas não serão suficientes para cobrir os custos operacionais e os encargos financeiros. Adianta: “Mantendo-se este cenário, já no próximo mês não teremos capacidade financeira para pagar salários aos mais de 1200 colaboradores”.Aliás, ontem em conferência de Imprensa, no final da reunião da Concertação Social, o ministro da Economia admitia que nem todos iam conseguir sobreviver., referiu.