Covid-19. Índia com bloqueio total durante 21 dias





Segundo a CNN, o decreto publicado por Narendra Modi é o maior a nível global: obriga os indianos a ficarem em casa e todos os serviços não essenciais serão encerrados.



A Organização Mundial de Saúde já elogiou a rápida resposta do Governo indiano, que inclui o cancelamento de todos os voos comercias domésticos e internacionais e a suspensão de todos os vistos de turista. "Todos os distritos, todas as faixas e todas as aldeias ficarão controladas”, afirmou Narendra Modi que alertou que se o país “não se fechasse para combater o vírus o desenvolvimento da Índia ficaria atrasado duas décadas”.Segundo a CNN, o decreto publicado por Narendra Modi é o maior a nível global: obriga os indianos a ficarem em casa e todos os serviços não essenciais serão encerrados., que inclui o cancelamento de todos os voos comercias domésticos e internacionais e a suspensão de todos os vistos de turista. Os especialistas alertam que o país, que tem 1,3 mil milhões de habitantes, pode enfrentar uma grande pandemia se não forem tomadas medidas restritivas.



Nas cidades de Nova Deli, Bombaim e Bengala, a população correu em massa para os estabelecimentos comerciais, quatro horas antes do decreto de Narendra Modi ter entrado em vigor.



Apesar de o primeiro-ministro ter garantido que os bens essenciais seriam mantidos - e depois de vários Estados indianos terem encerrado as suas fronteiras - foi visível nas estradas longas filas de camiões carregados de leite, frutas e legumes.



“Não há instruções claras e a polícia está a dizer que podem fechar a loja. As pessoas procuram comprar alimentos e leite em pó”, afirmou um comerciante de Nova Deli à Reuters.



Segundo os especialistas, a Índia não está a realizar o número suficiente de testes que permita perceber a verdadeira extensão do problema.

, quatro horas antes do decreto de Narendra Modi ter entrado em vigor.Apesar de o primeiro-ministro ter garantido que os bens essenciais seriam mantidos - e depois de vários Estados indianos terem encerrado as suas fronteiras - foi visível nas estradas longas filas de camiões carregados de leite, frutas e legumes.“Não há instruções claras e a polícia está a dizer que podem fechar a loja. As pessoas procuram comprar alimentos e leite em pó”, afirmou um comerciante de Nova Deli à Reuters.Segundo os especialistas, a Índia não está a realizar o número suficiente de testes que permita perceber a verdadeira extensão do problema. Fracas condições nas habitações

Os conselhos da Organização Mundial de Saúde para controlar a propagação do novo coronavírus passam pelo auto isolamento e lavagem frequente das mãos. No entanto, em algumas partes da Índia essas medidas básicas são extremamente difíceis.



Em 2011, um relatório do Governo indiano indicava que 24,9 por cento da população urbana do país vivia em estruturas semipermanentes e de baixa qualidade.



A CNN recorda que muitas das casas não têm banheiras ou água corrente. Alguns bairros obtêm a sua água de uma torneira comunitária, e outros usam cisternas que abastecem algumas vezes por semana.



O isolamento também será muito complicado. Na Índia existem 455 pessoas por quilómetro quadrado – o que significa mais que a média mundial de 60 pessoas. Os conselhos da Organização Mundial de Saúde para controlar a propagação do novo coronavírus passam pelo auto isolamento e lavagem frequente das mãos. No entanto, em algumas partes da Índia essas medidas básicas são extremamente difíceis.A CNN recorda que muitas das casas não têm banheiras ou água corrente. Alguns bairros obtêm a sua água de uma torneira comunitária, e outros usam cisternas que abastecem algumas vezes por semana.O isolamento também será muito complicado. Na Índia existem 455 pessoas por quilómetro quadrado – o que significa mais que a média mundial de 60 pessoas.